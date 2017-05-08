بورصة وشركات

مجموعة المستقبل تعتزم طرح جزء من أسهمها فى البورصة

أحمد الدسوقى:‏قال المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المستقبل، إن المجموعة تعتزم طرح جزء من اسهمها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.وكانت مجموعة شركات المستقبل المالكة لـ"فيوتشرميديا" ووكالة الأخبار العربية ANA، قد أعلنت اليوم، فصل الاندماج بين قنوات CBC وشركاتها و"النهار" وشر
8 مايو، 2017 8 مايو، 2017

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أحمد الدسوقى:

‏قال المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المستقبل، إن المجموعة تعتزم طرح جزء من اسهمها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وكانت مجموعة شركات المستقبل المالكة لـ”فيوتشرميديا” ووكالة الأخبار العربية ANA، قد أعلنت اليوم، فصل الاندماج بين قنوات CBC وشركاتها و”النهار” وشركاتها، موضحة أن السبب “اختلاف في الرؤى وسياسات إدارة القنوات وشركات الميديا”.

وأشار‏ الأمين فى مداخلة تلفونية لبرنامج “هنا العاصمة” ،مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن المجموعة رأت أن الهدف الأساسي من الاندماج لن يتحقق ولذلك تم فضه، مؤكدا انه سيتم ضخ استثمارات كبيرة فى المجموعة قريباً.

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