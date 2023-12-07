«مجموعة اللولو» العالمية ترسل مساعدات إغاثية إلى غزة

أرسلت مجموعة اللولو العالمية، الرائدة في مجال التجارة والبيع بالتجزئة، مواد إغاثية إلى مصر تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحتوي الدفعة الأولى من المساعدات على 50 طنًا من المواد الغذائية وغيرها من الضروريات مثل الأدوية ومنتجات النظافة، وتم تسليمها إلى سلطات الهلال الأحمر المصري في القاهرة.

واستلم الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، المساعدة من جوزير روباوالا، مدير مجموعة اللولو هايبر ماركت مصر والبحرين، وحذيفة القريشى، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو هايبر ماركت بمصر، وحاتم سعيد، مدير تسويق مجموعة اللولو هايبر ماركت مصر، وبدورها ستقوم سلطات الهلال الأحمر المصري بإيصال وتسليم هذه المواد في مدينة العريش عبر معبر رفح الحدودي.

وثمن الدكتور رامي الناظر المبادرة وأعرب عن امتنانه ليوسف علي، رئيس مجموعة اللولو العالمية، على هذا الدعم الإنساني الذي جاء في الوقت المناسب لشعب فلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة اللولو العالمية، تعتبر شريكا رئيسيا في الحملة الإغاثية «تراحُم من أجل غزة» التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا بسبب الحرب الدائرة، كما أنشأت مجموعة اللولو أماكن خاصة في مختلف متاجر لولو هايبرماركت لجمع وإرسال مواد الإغاثة المختلفة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تعمل مجموعة اللولو العالمية، بشكل وثيق مع المنظمات الإنسانية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرات مماثلة، حيث تبرعت مجموعة لولو البحرين منذ فترة قصيرة، بمبلغ 25000 دينار بحريني (حوالي 250 ألف درهم) إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دعما لحملة البحرين الوطن.