مجموعة الكابلات الكهربائية: الصناعة والاقتصاد المصري يشهدان نموا مستمرا رغم الأزمات

أكد محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الكابلات الكهربائية المصرية، أن وضع الصناعة والاقتصاد المصري يتحسن بشكل مستمر وينمو رغم الأزمات، موضحا أن الاقتصاد المصري تم تصنيفه ضمن أعلى الاقتصاديات نموا خلال جائحة كورونا، ويأتي ذلك بفضل المشروعات القومية العملاقة التى تم الإعلان عنها ما ساهمت في زيادة الناتج لبعض الشركات، وزيادة التصنيع المحلي والطاقات الإنتاجية لكافة القطاعات المشاركة في تلك المشروعات.

محمد ابراهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة الكابلات الكهربائية المصرية

وأضاف إبراهيم ، خلال كلمته في الجلسة الثالثة بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، اليوم الإثنين ، أن الشركة تقوم بشكل مستمر في بناء العديد من المصانع وزيادة خطوط الانتاج والعمل على زيادة الأستثمار لتلبية الطلب المحلي وتوجيه جزء منه للتصدير الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه يجب على القطاع الخاص معرفة دوره وان تعلم الدولة دورها ، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري لازال في أزمة مثل كافة الاقتصاديات، ولكن يجب على الصناعة التنوع بشكل كبير وعدم الاعتداد بما يتم الطلب عليه فقط ، ولكن التنوع والعمل على زيادة التصدير لتوفير العملة الاجنبية للاستيراد.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة والتي يديرها محمد ريحان رئيس قسم الاقتصاد والاسواق بجريدة المال: التصنيع من اجل التوطين والتصدير “مسار اجباري لتجاوز الازمة”، من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم».

وتأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة، وتنعقد تحت عنوان: «عام التحديات الكبرى».