مجموعة «القابضة للتأمين» تخطط لضخ 100 مليون جنيه فى «الرعاية الصحية»

كشف باسل الحينى، رئيس مجموعة «مصر القابضة للتأمين»، أن شركته تخطط للمساهمة فى تأسيس صندوق استثمار فى نشاط الرعاية الصحية وضخ 100 مليون جنيه به.

وأكد الحينى أن الشركة تدرس كذلك حاليًّا الاستثمار فى إحدى شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث «TPA».

وكشف عن توقيع شركته بروتوكول وكالة مع الصندوق السيادى المصرى ليتولى الأخير- عبر صندوق متفرع منه- الترويج لطرح %25 من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة للأولى.

وأضاف، خلال كلمته فى اليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، التابعة لجريدة المال، أن عملية الترويج ستكون لمستثمرين خارجين، مع إمكانية بيع تلك الحصة مباشرة، دون انتظار الطرح العام فى البورصة.

وكشف عن اعتزام شركته إعادة هيكلة مساهماتهت فى وحدات القطاع المصرفى، ويتضمن ذلك رجع حصته إلى نسبة مؤثرة فى أحد البنوك التجارية لم يفصح عنه.

فى سياق متصل نوه الحينى بخطة المجموعة لتأسيس شركة متخصصة فى نشاط التمويل متناهى الصغر وقطعت شوطًا كبيرًا وفى إطار التقدم للحصول على التراخيص من هيئة الرقابة المالية.

ولفت، خلال اللقاء الذى أجراه معه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، فى مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» التابعة لجريدة المال، إلى أن شركته لم تحسم قرارها بعدُ فى المساهمة فى نشاط التمويل الاستهلاكى، وأكد أنها قد اقتربت من الحصول على الموافقات لإضافة نشاط التمويل العقارى إلى شركتها التابعة «مصر فاينانس للتأجير التمويلى».

واعتبر أن «مصر لتأمينات الحياة» جاهزة للطرح فى البورصة منذ فترة طويلة، لكن ظروف السوق حالت دون ذلك نتيجة جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرهما، مما أجّل عملية الطرح خلال تلك الفترة. وأوضح أن إجمالى استثمارات الشركات التابعة لمجموعة «مصر القابضة للتأمين» يقترب من 90 مليار جنيه حاليًّا، وهى تعتبر أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية، لافتًا إلى أن هناك محفظة استثمارات متنوعة للشركة؛ منها ما هو مباشر، وجزء منها عبر سوق الأوراق المالية، وكذلك أدوات الدخل الثابت.