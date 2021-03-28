تعتزم مجموعة الفطيم المالكة لمشروع كايرو فيستيفال سيتي ضخ استثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه خلال العام الحالي وفقا للمهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب للمجموعة والذي قال إنها تسعى إلى ضخ تلك الاستثمارات في العديد من المشروعات وأبرزها أورا ومشروعات البوديوم وكذلك النادي و منطقة الفنادق.

وأضاف – في حواره لـ “المال “- أن الشركة تدرس العديد من الفرص التمويلية مع البنوك المصرية لم يتم تحديد قيمتها حتى الآن، مشيرا إلى أن أبرز تلك البنوك مصر و cib بنك.

وأكد أن المجموعة انتهت من تسليم 700 وحدة سكنية خلال الفترة الماضية في العديد من المشروعات التابعة لها.

ولفت إلى أن الشركة انتهت من بيع مشروع البوديوم بالكامل والتي تبلغ استثماراته حوالي 2.5 مليار جنيه.



واوضح ان الشركة قامت بفتح باب الحجز فى المرحلة الثانية من مشروع بوديوم 2 وذلك بعد انتهاء البيع من المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن المشروع يتكون من 5 مباني تضم 224 وحدة تتميز بتصميمها وهندستها المعمارية عصرية حديثة وتتوفر الاختيارات بين مكاتب تشطيب بالكامل أو بدون تشطيب بمساحات تبدأ من 95 مترا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول الربع الثاني من عام 2023 مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالي.



وأوضح أن المجموعة تعتزم أيضا البدء في تنفيذ مجمع الفنادق بالجهة المقابلة للمول والذي يحتوي على فندقين واحد 5 نجوم والآخر 4 نجوم بالإضافة إلى شقق فندقية ليصل إجمالي الوحدات داخل المجمع إلى 500 وحدة فندقية.

وأشار “عز الدين” إلى أن المجموعة تعتزم الانتهاء من مشروع كايرو فيستيفال سيتي بنهاية 2023 بعدها تبدأ افي دراسة الأراضي المختلفة، لافتا إلى أن الأراضي التي تحصل عليها الشركة يجب أن يتوفر بها عدد من العوامل من بينها المساحة الكبيرة والموقع المتميز لها وتكون متعددة الاستخدامات.

وأكد أن الشركة تقوم حاليا بفتح باب الاشتراك في نادي كايرو فستيفال سيتي للعملاء غير الحاصلين على وحدات سكنية بالمشروع ويعد مشروع “نادى كايرو فستيفال سيتي” ناديا اجتماعيا رياضيا ممتد على مساحة 62 ألف و150 متر مربع ، وسوف تكتمل المرحلة الأولى في الربع الثانى من عام 2022 والمرحلة الثانية في الربع الأخير من عام 2022. وسوف تتضمن المرحلة الأولى جميع المجمعات الرياضية داخل النادي وجميع حمامات السباحة ومنطقة المساحات الخضراء.

وقد تمت مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.



وتعاقدت كايرو فستيفال سيتي مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لوضع التصميمات الهندسية للمشروع الذي يضم مجمعا رياضيا يحتوي على مجموعة مختارة بعناية من أحدث الآلات والمعدات الرياضية التي توفر تجربة ممارسة رياضية متكاملة، فضلا عن ملاعب متعددة لرياضات كرة التنس وكرة اليد وكرة السلة وكرة القدم.

كما يضم النادي مجموعة من المرافق التي تلبي احتياجات العملاء ورفاهيتهم ومتطلبات عملهم من قاعات اجتماعات ومكان مخصص لرجال الأعمال ومنتجع صحي متكامل وصالة رياضية وحمامات سباحة ومسبح داخلي مدفأ منفصل عن مسبح الاستجمام إلى جانب مطاعم من أشهر العلامات التجارية العالمية واستراحات تتمتع بالذوق الرفيع.

وتتضمن مشروعات كايرو فستيفال سيتي مشروع أوريانا 4 للفيلات والذي يمتد على مساحة 68 ألفا و253 متر مربع ويضم 116 فيلا وتم الانتهاء من 90% من المشروع، ومن المقرر تسليم المشروع خلال عام 2021.

وجدير بالذكر أن مشروع أوريانا للفيلات يضم بمراحله المختلفة 617 فيلا تم الانتهاء من 495 وحدة وتسليم 453 فيلا.



أما مشروع شقق أورا السكني فيمتد على مساحة 56 ألف و359 متر مربع، ويعتبر أحدث مشاريع كايرو فستيفال سيتي السكنية المغلقة لتوفر خصوصية وأمان تام لعملائها، ويضم 404 شقة تتراوح مساحتها بين 130- 240 متر مربع.

ولفت العضو المنتدب لمجموعة الفطيم إلى أنها لا تفكر في العاصمةالإدارية الجديدة خلال الفترة الحالية خاصة وأنها تضع شروط لا تتماشى مع فكر المجموعة من بينها فترات سداد الأراضي وكذلك الأسعار وطريق الدفع ومدتها.

وأكد أن المجموعة لديها تسليمات وحدات إدارية وسكينة تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات جنيه.

وأوضح العضو المنتدب أن الشركة تهتم بالعميل في المقام الأول وليس زيادة المبيعات، مشيرا إلى أن 15% من مبيعات المشروعات السكنية للعرب.



ولفت إلى أن مول كايرو فيستيفال سيتي يشهد 23 مليون زيارة سنويا وهو الأكبر بالمنطقة.

ويعد مشروع كايرو فستيفال سيتي طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، فهناك أكبر مول تجاري كايرو فستيفال سيتي مول المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية راقية ومدرسة دولية ونادى كايرو فستيفال سيتي.

ولفتت المجموعة إلى أن كايرو فستيفال سيتي تحرص على تلبية رغبات عملائها التي تعد أحد أهم أسس إستراتيجيتها التي تضعها دائما في مقدمة أولوياتها وهو الأمر الذي يعكس ريادة كايرو فستيفال سيتي في السوق العقارية المصرية.