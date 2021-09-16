مجموعة الفطيم العقارية تشارك في مؤتمر سيتي سكيب

تشارك مجموعة الفطيم العقارية، إحدى شركات مجموعة الفطيم، بمؤتمر ومعرض سيتي سكيب – أكبر ملتقى للاستثمار والتطوير العقاري في مصر والمقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

سيعقد المؤتمر على مدار يومين بدءأ من الـ20 وحتى الـ21 من سبتمبر 2021 بفندق فور سيزونز القاهرة – نايل بلازا، على أن يتبعه المعرض في الفترة من الـ22 إلى الـ25 سبتمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية – التجمع الخامس.

وبين نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين بالمؤتمر، سيشارك المهندس أشرف عز الدين – العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية بحلقة نقاشية تحت عنوان “”الحديث حول فئات الأصول في مصر: لقطة من عام 2021 وما بعده”، والذي سيتناول من خلالها عدة محاور، منها الطفرة العمرانية الحديثة التي تشهدها السوق العقارية المصرية بالانتقال للمدن الجديدة، ومفهوم المجتمعات المتكاملة التي قدمتها المجموعة لمصر لأول مرة بمشروع كايرو فستيفال سيتي وكذلك المشروعات المستقبلية لمجموعة الفطيم العقارية.

فمن خلال معرض سيتي سكيب، ستستقبل المجموعة زوارها بجناح استثنائي فريد معزز بأحدث سبل الذكاء الاصطناعي لتعريف العملاء، الحاليين منهم والجدد، على أحدث ما توصلت إليه المجموعة بكايرو فستيفال سيتي من مشروعات سكنية وإدارية.

وستقدم المجموعة أيضاً لعملائها خلال المعرض حزم مختارة وحصرية من التخفيضات وتسهيلات السداد، لم يسبق وأن قدمتها المجموعة من قبل، لتبدأ العروض من 0 % مقدم فى المشاريع السكنية والإدارية وتقدم أنظمة سداد متنوعة تصل إلى 7 سنوات للمشاريع الإدارية و 8 سنوات للمشاريع السكنية.

وتزامناً مع مشاركتها بمؤتمر ومعرض سيتي سكيب، أطلقت مجموعة الفطيم العقارية حملة إعلانية وترويجية موسعة لمشروعاتها المتكاملة في مصر وهي مشروع كايرو فستيفال سيتي.

فمن خلال تلك الحملة، استعرضت المجموعة المشاريع السكنية والإدارية بالاضافة إلى الأماكن الترفيهية والمدرسة وأخيرا نظام الأمن والتحكم التام عن طريق الذكاء الاصطناعى لراحة وآمان قاطني مشروع كايرو فستيفال سيتي، حيث فاقت معدلات المشاهدة حتى الآن نسبة اكثر من مليون مشاهدة على كافة منصات التواصل الاجتماعي منذ إطلاق الحملة في مطلع سبتمبر الحالي.

ويعد مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لمجموعة الفطيم العقارية طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، حيث تضم أكبر مول تجاري “كايرو فستيفال سيتي مول” المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية ومدرسة دولية وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.