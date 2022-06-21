مجموعة الفطيم العقارية تشارك في النسخة السادسة من «ثنك كوميرشال»

شاركت مجموعة الفطيم العقارية، إحدى شركات مجموعة الفطيم، في النسخة السادسة من سلسلة المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، لنقل خبراتها ومناقشة أهم تطورات السوق العقارية المصرية تحت عنوان “السوق العقارية وآليات تجاوز الأزمة الأوكرانية”. وأُطلقت النسخة السادسة تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد شارك في المائدة المستديرة ممثلو كبرى شركات التطوير العقاري والمقاولات.

وخلال إحدى جلسات المائدة المستديرة، أعرب المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية عن امتنانه للمشاركة في مثل هذه النقاشات المهمة، والتي تستعرض تطورات القطاع العقاري المشهودة في الوقت الحالي، قائلا: “تمكن قطاع العقارات المصري من إثبات استقراره أمام التحديات التي ظهرت أمام كافة القطاعات، والتي جاءت بالتوازي مع الجهود الكثيفة نحو خلق المزيد من الفرص للاستثمار على العديد من الأصعدة.”



وعن خطة مجموعة الفطيم العقارية الطموحة التي ترتكز على 4 أعمدة رئيسية، أضاف عز الدين: ” نشهد هذه الفترة موجة من الطلب المتزايد في القطاع العقاري. إذ تأتي مجهودات المجموعة تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية للتوسع العمراني، حيث نعمل على اختيار أفضل المواقع الاستراتيجية، والتفرد بتقديم مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة لأول مرة في مصر، علاوة على تعزيز جودة وكفاءة المشروعات المطروحة، والارتقاء بمستوى خدمات ما بعد البيع لعملائها. ولهذا يعتبر مشروع كايرو فستيفال سيتي الوجهة المفضلة لصفوة المستثمرين والباحثين عن الرفاهية المعيشية، مما ساهم في انتهاء 80% من مشروع كايرو فستيفال سيتي. كل هذه العوامل أدت إلى نجاح المجموعة في تجنب التأثر بشكل كبير بالأزمة العالمية الحالية.”



واستعرضت جلسات المائدة المستديرة عدة موضوعات، مثل التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الراهن، وما يمكن أن يقدمه قطاع التمويل العقاري في هذا المجال، وذلك من خلال عدة محاور، تشمل كيفية تأثر المبيعات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتها على الأسواق، و التيسيرات اللازمة لكي يستكمل القطاع نشاطه.