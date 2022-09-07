مجموعة «الفطيم العقارية» تدعم مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي

وقعت مجموعة الفطيم العقارية، إحدى شركات مجموعة الفطيم، اتفاقية تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي اليوم.

وشهد توقيع البروتوكول بمقر المجموعة بالتجمع الخامس كلًا من المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، وليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة بهية والدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذى لمؤسسة بهية.

وخلال مراسم التوقيع، قال المهندس أشرف عز الدين: “نفخر بإعلاننا عن دعم مؤسسة بهية لمواصلة مسيرتها في تقديم العلاج المجاني للمحاربات المصريات، ورفع الوعي بمدى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تُعتبر المرأة العمود الفقري للأسرة، كما أنها تلعب دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات وبنائها.

هذا، وتتماشى تلك الاتفاقية مع استراتيجية المجموعة واضطلاعها بدورها نحو مسؤوليتها المجتمعية، وخصوصًا أن الرعاية الصحية تعد جزءًا أساسيًا من دعم وازدهار الشعوب.”

من جانبها، عبرت ليلى سالم، عن امتنانها بمثل هذه المساهمات، قائلة: “نعتز بإيلاء كيان رائد مثل مجموعة الفطيم المهتم بالعمل المجتمعي ووضعه على قائمة أولوياتها، وتوفير الدعم للمحاربات المصريات للتغلب على سرطان الثدي.

كما أعربت الدكتورة جيلان أحمد عن بالغ سعادتها واعتزازها بكل خطوة جديدة تخطوها المؤسسة بفضل داعميها ومحبيها، مقدمة كل الشكر و الامتنان لمجموعة الفطيم لمساهمتها فى إنجاح رسالة بهية لكي تظل دومًا فى ظهر كل سيدة مصرية.

ومن ضمن تلك الاتفاقية ، تطلق مجموعة الفطيم العقارية مبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الشريحة النسائية من سكان وموظفي كايرو فستيفال سيتي كافة حول أهمية الكشف المبكر، حيث ستشاركهن جميعًا في الذهاب إلى زيارة مستشفى بهية للقيام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، مما يشجعهن على العناية بصحتهن.