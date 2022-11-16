مجموعة الـ 20 تلتزم بالتقييم المستمر لوتيرة رفع أسعار الفائدة

أكد زعماء مجموعة العشرين أن البنوك المركزية في اقتصاداتهم الكبرى ستستمر في تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من “التداعيات عبر الدول،” حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي إعلان للزعماء، أكد وا مجددا التزامهم بتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، مع الاعتراف بأن “أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير” هذا العام.

وقال البيان: “البنوك المركزية لمجموعة العشرين … تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم، وستواصل التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية بطريقة واضحة تعتمد على البيانات”.

وأضاف البيان بأن البنوك المركزية ستضع في اعتبارها أيضا الحاجة إلى الحد من التداعيات، في إشارة إلى القلق بين الاقتصادات الناشئة إزاء التأثير الذي يمكن أن تحدثه قرارات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل حاد على أسواقها.

وتابع: “استقلالية البنوك المركزية ضرورية لتحقيق هذه الأهداف ودعم مصداقية السياسة النقدية”.