مجموعة «العربي» و«هايسنس» الصينية توقعان اتفاقية شراكة

أعلنت مجموعة العربي، المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، اليوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع مجموعة هايسنس الصينية الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية.

قال محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، خلال تصريحات له بالمؤتمر الذي عقد في أحد فنادق القاهرة منذ قليل، إنه تم اختيار شركة هايسنس الصينية كإحدى الشركات الرائدة في التكنولوجيا الصينية وذلك لبدء مرحلة جديدة من التصنيع المحلي.

وأضاف العربي أن مجموعة العربي تحرص على تنويع حجم استثمارتها وتعداد شراكاتها التجارية مع عدد من العلامات التجارية العالمية بدءا من العلامة اليابانية مرورا بشراكات وتمثيلا بعدد من الدول في أفريقيا وأوروبا، فضلا عن الدول العربية، وبحانب التوسع في النشاط التجاري لمجموعة العربي، فهناك نشاطها التصنيعي.

وحققت شركة هايسنس نموا 116% خلال النصف الاول من 2021 في مبيعات التلفزيون في الشرق الأوسط عن تلك الفترة من 2020، وتولت الشركة الرعاية في العديد من البطولات الرياضية العالمية.

وتتخصص شركة هايسنس في العديد من المنتجات ومن بينها، التلفزيونات والتكييفات بتكنولوجيا يابانية.