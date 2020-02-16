«مجموعة العربي» تفوز بدرع بطولة «يونيتي السداسية» لكرة القدم

حقق منتخب مجموعة العربي درع بطولة يونيتي السداسية لكرة القدم، التى أقيمت على ملاعب دار ضباط الوقود بالقاهرة، حيث إنها المرة الأولى التي يحقق فيها منتخب العربي لكرة القدم السداسية والبطولة الأولى في مصر للشركات 2020، فضلًا عن حصول المنتخب على عدة جوائز مثل جائزة أفضل حارس مرمى اللاعب أحمد جمبلاط.

وحصل اللاعب إسلام يونس على أفضل لاعب في البطولة، إضافة إلى حصول منتخب العربي على جائزة أقوى دفاع، وأفضل جمهور داعم لفريقه خلال مشوار البطولة.

أكد المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى أن الرياضة هي لغة جميلة يفهما الجميع، فضلًا عن أنها تسمو بالروح وتحافظ على الصحة البدنية والنفسية للاعبين.

معربا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق في كل مبارياته.

وأضاف العربى فى تصريحات صحفية أن المجهود الذي بذله اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة يعبر عن حبهم وولائهم للمجموعة.

مشيرا إلى أنهم مثلوا 35 ألف رجل يعملون على خطوط الإنتاج وفي كل أفرع المجموعة. فريق العربي الفائز ببطولة كرة القدم السداسية للشركات 2020





قال أشرف عزت مسئول النشاط الرياضي بمجموعة العربي إن اللاعبين قدموا مستوى فنيا رائعا في جميع اللقاءات التي خاضها الفريق، بسبب فترة الاستعداد الكافية التي امتدت إلى ثلاثة أشهر قبل انطلاق البطولة.

مشيرا إلى أن اللاعبين خاضوا ما يقرب من 15 مباراة في البطولة الداخلية للشركة “هدفنا واحد”، التي ضمت 2500 من موظفي مجموعة العربي تنافس فيها أكثر من 160 فريق من كل إدارات وفروع الشركة.

وأوضح عزت أن منتخب العربي حصل على درع بطولة الاتحاد المصري للشركات عام 2016، والمركز الخامس علي مستوى الجمهورية في بطولة بورسعيد للشركات رقم 48 التي أقيمت بالصالة الدولية بمحافظة بورسعيد.