مجموعة العربي تفتتح مصنعا جديدا لإنتاج الغسالات

كتبت:دعاء حسنى تفتتتح مجموعة العربي المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية، غدا، مصنعا لإنتاج غسالات "توشيبا" باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه بمجمع مصانع العربى في المنطقة الصناعية بقويسنا على مساحة 11000 متر مربع.وبحسب بيان من الشركة، اليوم، يتوقع أن تصل الطاقة الانتاجية للمصنع إلى ن

كتبت:دعاء حسنى

تفتتتح مجموعة العربي المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية، غدا، مصنعا لإنتاج غسالات “توشيبا” باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه بمجمع مصانع العربى في المنطقة الصناعية بقويسنا على مساحة 11000 متر مربع.

وبحسب بيان من الشركة، اليوم، يتوقع أن تصل الطاقة الانتاجية للمصنع إلى نصف مليون وحدة سنويا يتم تصدير 20% منها .

وقال محي الدين العربي، عضو المجلس التنفيذى للمجموعة، إن الغسالات الجديدة ستعمل بنظام Super Direct Drive Inverter ومزودة بموتور دفع مباشر يوفر استهلاك الكهرباء، ومزودة ببرامج متعددة وفقا لنوع الغسيل، وخاصية معطر الملابس وبرنامج الذاكرة الذى يمكن المستخدم من اختيار كيفية الغسيل والشطف والعصر وتخزين هذه الاختيارات على برنامج الذاكرة.