مجموعة العربي تفتتح متجرا جديدا

كتبت: دعاء حسنىتفتتح مجموعة العربى غدا الثلاثاء أحدث معارضها بمول العروبة ببرج العرب في محافظة الاسكندرية.وقال محى الدين محمود العربى عضو مجلس الادارة التنفيذى بالمجموعة، إن المعرض يقدم أحدث منتجات الشركة ويستهدف خدمة محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح، بالإضافة إلى خدمة وفود المصيفين بكافة مناطق ال

كتبت: دعاء حسنى





تفتتح مجموعة العربى غدا الثلاثاء أحدث معارضها بمول العروبة ببرج العرب في محافظة الاسكندرية.



وقال محى الدين محمود العربى عضو مجلس الادارة التنفيذى بالمجموعة، إن المعرض يقدم أحدث منتجات الشركة ويستهدف خدمة محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح، بالإضافة إلى خدمة وفود المصيفين بكافة مناطق القرى السياحية بالساحل الشمالي.





يشار إلى أن مجموعة العربى متخصصة فى مجال الأجهزة المنزلية، ونشأت عام 1964 ، وسجلت قيمة مبيعاتها 10 مليارات جنيها بنهاية العام الماضي.



