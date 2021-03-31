مجموعة العربي تعقد شراكة مع «ريفربد» لزيادة استثمارها في «مايكروسوفت أوفيس 365»

أعلنت مجموعة العربي (شركة مساهمة مصرية عائلية متخصصة فى صناعة وتجارة الأجهزة المنزلية والإلكترونية) عن شراكتها مع شركة ريفربد (المتخصصة في مجال تحسين أداء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات)، بهدف زياده قيمة استثمارها في “مايكروسوفت أوفيس 365” عن طريق نشر البرنامج المسرع ريفربد ساس “Riverbed® SaaS Accelerator “.

وتعتبر شركة “ريفربد” شريكا تكنولوجيا لشركة مايكروسوفت “Microsoft ” وذلك لتطوير الحلول المبتكرة التي تعمل على تسريع أداء التطبيقات وتحسين رؤية الشبكة وتقديم أفضل تجربة في استخدام برامج وتطبيقات ” Office 365″ وخدمات الحوسبة السحابية ” Azure ” لشركة “مايكروسوفت”.

وتعتبر تلك الشراكة خطوة هامة في تعزيز تجربة تفاعل العاملين بمجموعة العربي مع تطبيقات مايكروسوفت والوصول لأعلى معدلات الأداء سواء عن بعد أو فى المكتب، إضافة إلى تعزيز ذلك بتطوير استراتيجية برنامج السحابة مما يمكن فريق العمل من تحسين الإنتاجية وفي نفس الوقت الوصول السهل لمقتضيات العصر الرقمي لتكون أكثر إنتاجية وأفضل جاهزية لخدمة العملاء.

كما استثمرت مجموعة العربى أيضًا في مسرع السحابة ريفر بد “Riverbed® Cloud Accelerator” لتسريع الانتقال والوصول إلى برامج العمل على منصة مايكروسوفت أزور “Microsoft Azure”.



وتعد مجموعة العربي ، شركة متخصصة في تطوير وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وتحظي منتجاتها بثقة المستهلك في مصر وفي أكثر من 60 دولة حول العالم، ويعمل بالمجموعة أكثر من 40 ألف موظف، وتمتلك شراكات استراتيجية مع أكثر من 16 شركة تجارية وصناعية عالمية، كما تمتلك المجموعة شبكة موزعين على مستوى مصر تزيد عن 3000 موزع معتمد إضافة إلى 17 معرضا تجاريا مباشرا في جميع أنحاء مصر، وحوالي 600 مركز خدمة ما بعد البيع.

من جهته، قال المهندس مدحت العربي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، إن المجموعة تسعي للاستفادة من تطبيقات الحوسبة لتحقيق الكفاءة والسرعة والتوسع في متطلبات أعمالها ولضمان اتصال جميع المواقع وجميع الموظفين بسلاسة وسهولة، حيث انتقلت الشركة إلى استخدام “أوفيس 365”.

وأضاف العربي اعتمادنا على برامج الحوسبة السحابية يزداد يوما بعد الآخر “لقد حولنا بالفعل أحد مراكز البيانات لدينا إلى خدمة الحوسبة السحابية أزور “Azure”، ونحن نستفيد من كل من باس ” PaaS ” لتقديم خدماتنا من خلال تلك البرمجيات.

وأوضح أن الشركة طبقت بنجاح أوفيس 365″، وكانت المشكلات المتعلقة بالاتصال بالشبكة وتكدس وتأخيرات الإيميلات وإدارة أداء الشبكة التى تؤدى إلى تقييد الإمكانيات لتتحول إلى تحقيق الإمكانيات الكاملة لاستثماراتها، نظرًا لأن زمن الانتقال يمكن أن يؤثر على العديد من جوانب الأعمال – من المبيعات المباشرة والإنتاج إلى إدارة المخازن والتسويق – حيث لجأت “العربي “إلى شركة “ريفربد” لتقليل تكاليف نقل البيانات وتحسين السرعة عبر المؤسسة، وضغط البيانات قبل إرسالها بين المواقع.

وأشار إلى دعم وخبرة الشريك المحلي لشركة “ريفربد” وهي شركة جلوبال براندز جروب ” Global Brands Group”، المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية والاستعانة بمصادر خارجية.

وأضاف أن فريق عمل تكنولوجيا المعلومات قد وسع مؤخرًا نطاق حل برنامج “ريفربريد ستيلهيد” بإضافة ستة تطبيقات جديدة عبر منصة أزور “Azure ” لإدارة التطبيقات والحلول التكنولوجية .

إضافة إلى ذلك، نشرت الشركة 3,500 رخصة من مسرع ريفربد ساس ” Riverbed SaaS Accelerator “الأمر الذي يتيح تسريع أداء التطبيقات الشائعة الاستخدام حتى عشر أضعاف السرعة، فضلًا عن “مسرع سحابة ريفربد لنحو 6000 مستخدم في مجموعة العربي حق الوصول إلى “أوفيس 365″ والاستفادة من الأداء المحسن عبر البريد الإلكتروني و”مايكروسوفت دايناميكس 365 ” لتخطيط موارد المؤسسات وتطبيقات الأعمال الذكية لإدارة علاقات العملاء وخدمة العملاء و”SAP “، وكان لها تأثير مباشر وإيجابي للغاية على البيع بالتجزئة

وأضاف ساعدتنا “ريفربد” أيضًا على تحسين إدارة البيانات بمجموعة” العربي” ويعد تشفير البيانات مهمًا جدًا بالنسبة لنا لأن كافة البيانات المنقولة في مؤسستنا لها قيمة، سواء أكانت أرقام المبيعات أو تصميمات المنتجات أو رؤى العملاء، حيث يساعدنا تأمين بياناتنا في الحفاظ على ميزتنا التنافسية”.

من جهتها قالت ميرنا عارف، المدير العام لشركة “مايكروسوفت” مصر ، إنه مع انتشار تواجدها عبر هذه المنطقة الجغرافية الشاسعة، وتركيزها على وجود إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات السحابية فان مجموعة “العربي” استفادت بشكل كبير من باقة القيمة المشتركة لمجموعة “مايكروسوفت أوفيس 365 ” وحلول تسريع” ريفربد” حيث تتمتع مايكروسوفت وريفربد بشراكة طويلة الأمد على مستوى العالم، وعلى المستوى الإقليمي، كل هذا يعني تعاونًا قويًا بين المبيعات المحلية والفرق الفنية، وقد تُرجم هذا في النهاية إلى حل قوي يمكّن مجموعة ” العربي” من تقديم تجربة مستخدم متسقة ومثيرة للإعجاب لموظفيها عبر تطبيقات التعاون والإنتاجية الخاصة بهم .

من ناحيته قال مينا مجلي، نائب الرئيس الإقليمي في شركة “ريفربد” ، تزداد أهمية أدوات الإنتاجية والتعاون القائمة على السحب ، كتلك الموجودة في مجموعة أوفيس 365، بالنسبة للأعمال التجارية الحديثة وتعمل باقة منتجات “ريفربد ” على مساعدة “العربى” في الاستفادة بأكبر شكل ممكن من حلول البنية التحتية الافتراضية وتحسين إنتاجية المستخدمين النهائيين عبر حلول إدارة أداء الشبكات .

وأضاف أن نجاح مجموعة “العربي” يرتكز مع ” ريفربد ” على القيمة التي تتيحها حلولنا إلى الفئات الجديدة من المؤسسات التي تتطلع إلى التمتع بالمرونة والقدرة على التوسع التي يتيحها الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية حيث يظل ضمان الأداء غير متأثر بتعقيدات الشبكة، بغض النظر عن مكان استضافة الطلبات وكيفية الوصول إليها.

وأكد أن مجموعة “العربي” هي شركة مبتكرة تحب أن تعتمد وتنفذ باستمرار أحدث التكنولوجيات باعتبارها من أوائل عملائنا في مصر، لدينا علاقة طويلة معهم، ونحن فخورون بدعمهم في رحلتهم الرقمية.