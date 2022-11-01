مجموعة العربي تشارك محافظة السويس في عيدها القومي بتوزيع أجهزة كهربائية

شاركت مجموعة العربي الرائدة في صناعة وتسويق الاجهزة المنزليه في العيد القومي لمحافظة السويس بالعديد من الفعاليات التي تؤصل دور القطاع الخاص في التواجد مع المجتمع والتفاعل مع افراحه وانتصاراته.

حيث قدمت مجموعة العربي حملة للصيانة المجانية ، كما تجولت عدد من السيارات برفقة فرقة موسيقية تعزف الاناشيد والاغاني الوطنية تفاعل معها جموع الشعب السويسي لتحمل رسالة حب وتهنئة لمحافظة السويس قيادة وشعبا بعيدهم القومي الذي تزامن مع انتصارات اكتوبر.

كما ساهمت مجموعة العربي أيضا في زواج 15 فتاه من الفتيات المقبلات على الزواج باجهزة منزلية من منتجات العربي ، حيث قام اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس بتسليم الأجهزة المنزلية الفتيات في جو ملئ بالفرحة والسعادة للجميع، وفقًا لبيان حصلت المال على نسخة منه.

وذلك في إطار احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي وانتصارات 24 اكتوبر 1973 بالتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع بحضورالاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة .

كما حضرت الاستاذة صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع،والاستاذة سمر لطفي مديرمكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الاسماعيلية واميمة رفعت مديرعام مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، ورمضان ابو الحسن رئيس اتحاد الأقليمي للجمعيات الأهلية بالسويس ولفيف من القيادات التنفيذية.

محافظ السويس يشكر مجموعة العربي على دورها المجتمعي الرائد

وقدم محافظ السويس، التهنئة للفتيات المقبلة على الزواج ، معربا عن فرحته بهذه المناسبة الطيبة ومتمنيا لهن حياة زوجية سعيدة ، ومقدما الشكر والتقدير لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع ومجموعة العربي لدورها البارز في وخدمة ابمجتمع، متمنيا المزيد من الخدمات لصالح المجتمع بمحافظة السويس .

كما قدم الشكر لباقي المؤسسات التي شاركت في هذه الاحتفالية الكبيرة وطالبهم ببذل الجهد وتقديم خدمات اكثر لصالح ابناء السويس . وأكد المحافظ علي ان الدولة تبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في العديد من المجالات مؤكداعلي دورالمجتمع المدني في خدمة المجتمع.

وأعربت الأستاذة صباح العربي عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج ، مؤكدة ان إحتفالات محافظة السويس بالعيد القومي هي احتفالية لكل المصريين والذي استطاع فيها ابناء السويس التصدي للعدو الاسرائيلي بفدائية اجبرته علي الخروج من ارض السويس واحبطت كل محاولات العودة مرة أخري مما كان له دور عظيم في انتصارات حرب اكتوبر المجيدة عام 1973.

كما قدمت صباح العربي التهنئة إلى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة السويس بهذه المناسبة الوطنية العظيمة كما اهدت درع مجموعة العربي تقديرا لدور وجهود السيد المحافظ.

وأكدت العربي أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة مع ابناء مصر في كافة ربوعها ، مضيفة ان مجموعة العربى لها دور بارز في المشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للتنمية الاهلية وضمن مبادرة حياة كريمة