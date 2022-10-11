مجموعة العربي تستضيف 200 شركة عالمية لبحث تعميق التصنيع المحلي

عقدت مجموعة العربي، الرائدة في تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية، المؤتمر السنوي التاسع للمورِّدين الأجانب في مدينة العلمين، بمشاركة 200 شركة عالمية؛ بهدف بحث فرص استثمار جديدة على أرض مصر وتشجيع السياحة.

حضر مؤتمر مجموعة العربي كل من محمد يوسف وكيل وزارة الاستثمار، والدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والأستاذة مروة حسين مدير عام الاستثمار بمنطقة آسيا.

وأكد محمد يوسف أن أهم أهداف هذا المؤتمر هو جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر، والتركيز على الاستثمار في تصنيع مكون محلي مصري بنسبة مائة في المائة، والذي يتمشى مع سياسة الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار يوسف إلى أن تواجد المورّدين الأجانب بالمؤتمر سيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات من خلال معرفة احتياجات السوق المصرية من المكونات اللازمة لعملية التصنيع.

من جانبه قال المهندس محمد العربي إن المؤتمر يعدّ خطوة هامة على طريق التنمية من خلال تواجد نخبة من المستثمرين الأجانب في مكان واحد على أرض مصر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين مصر والدول المختلفة ونقل أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم.

كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين هذه الشركات الأجنبية والعربي لإيجاد فرص جديدة للاستثمار الأجنبي على أرض مصر التى تشهد الآن تحولًا اقتصاديًّا ملموسًا ومؤثرًا بين دول العالم.

وأضاف العربي: نحن في مجموعة العربي نسعى إلى رسم مستقبل أفضل لهذا البلد العظيم، تماشيًا مع توجهات القيادة المصرية، والتي تحمل على عاتقها تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي.