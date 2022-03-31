سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجهزة كهربائية علي عدد 14 عروسة مقبلة على الزواج مقدمة من مجموعة شركات العربي بعدد 60 جهازا من الأجهزة المنزلية، بحضور الأستاذ على عبد الجيد العربي عضو مجلس إدارة مجموعة العربي والأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد كمال مدير مديرية التضامن، وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

وأكد راشد أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم جميع أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية، مشيرا إلي أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم.

كما وجه المحافظ رسالة إلي المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة قد تبنت منذ أيام مبادرة مجتمعية فى ذلك الإطار لرفع وعى الأسر المصرية تجاه بعض الظواهر السلبية وعدم المغالاة فى تكاليف الزواج والقضاء على الموروثات المجتمعية، داعيا الجميع بضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التى ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم فى تيسير الزواج على أبنائنا.

ووجه راشد الشكر والتقدير لمجموعة شركات العربي علي هذه المبادرة الإنسانية والتي تؤكد دورها الرائد والدائم في رعاية الأسر المستحقة وتقديم جميع أوجه الدعم لهم .

ومن جانبه قدم الأستاذ على عبد الجيد العربى ممثل مجموعة العربى التهنئة إلي محافظة الجيزة وشعبها العظيم بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي كما أهدى درع المجموعة إلي المحافظ بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة.