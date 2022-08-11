مجموعة العربي تتفق مع «جي أي جي- مصر» لتوفير غطاء تأميني علي شاشات التليفزيون

وقعت مجموعة العربي، الرائدة في تصنيع وتسويق الشاشات في مصر والشرق الأوسط وافريقيا، إتفاقية تعاون مشترك مع شركة” جي أي جي للتأمين – مصر” لتوفير غطاء تأميني على شاشات التليفزيون التي تنتجها مجموعة العربي بداية من تاريخ الشراء ولمدة سنة كاملة لأول مرة في سوق الأجهزة المنزلية في مصر .

قال المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مجمع العربي الصناعي بقويسنا ، بحضور المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي وعلاء الزهيري العضو المنتدب لشركة شركة جي اي جي للتأمين – مصر، ان هذا الأمر يأتي في سابقة هي الأولى من نوعها لعملاء شاشات التليفزيون.

اضاف ان اهم محور تهتم به مجموعة العربي عند وضع خطتها الاستراتيجية ليس فقط تحقيق رغبات عملاءها ولكن أيضا تحقيق ما يفوق توقعاتهم وتطلعاتهم المستقبلية ،

وقال العربي أنه تقديرا للثقة التى وضعها عملاؤنا في منتجات العربي فكان من الواجب أن نبحث عن كل ما يلبي تطلعاتهم لذلك فكرنا في رفع الضرر المادي الذي يقع عليهم في حالة حدوث كسر غير مقصود لشاشات التليفزيون

وأضاف العربي أنه طبقا لميزة التأمين التى تم توفيرها تقدم مجموعة العربي شاشة جديدة و لها فترة ضمان جديدة تدخل أيضا ضمن الغطاء التأميني لسنة أخرى تبدأ من تاريخ الاستبدال ، ويستطيع المستهلك تفعيل التأمين فور شراء الشاشة بملأ النموذج التعريفى الموجود مع شهادة الضمان داخل المنتج وإرساله من خلال الواتساب على الرقم الموضح على النموذج بالإضافة الى فاتورة الشراء، لتقوم مجموعة العربي بتفعيل التأمين لكل عميل من خلال شركة جي اي جي .

ورحب علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة” جي اي جي للتأمين مصر” بالشراكة مع مجموعة العربي كأحد أكبر القلاع الصناعية بالمنطقة بالكامل ، والتى تتماشى خطتها الاسترتيجية مع رؤية جي آي جي من أهمية توفير قيمة مضافة حقيقية للعملاء وحماية ممتلكاتهم أياً كانت ، منوهاً الى خطة الشركة التوسعية في مجال التأمين متناهي الصغر ونشر الوعي التأميني بمصر والذي لن يتحقق على أرض الواقع مالم يلمس المواطن بشكل عملي مدى سهولة وجودة الخدمة التأمينية ، وهو ما نهدف إليه من خلال شراكتنا مع مجموعة العربي الرائدة لتوفير الحماية التأمينية لكافة أجهزة التليفزيون الجديدة التي تنتجها المجموعة بجميع أنحاء الجمهورية لكافة شرائح المستهلكين .

و أضاف مكين لطفي رئيس قطاع التطوير بشركة جي اي جي للتأمين – مصر، أن هذه الشراكة تأتي تتويجاً للمناقشات المثمرة بين قيادات الشركتين على مدار عدة شهور للوصول لأفضل الحلول التأمينية التي تلبي كل رغبات العملاء ، منوهاً أن التغطية التأمينية تشمل أخطار الكسر والغرق والحريق نتيجة حادث ، وفقاً لشروط وثيقة تأمين الأجهزة الإليكترونية متناهية الصغر المعتمدة من هيئة الرقابة المالية ، وأوضح أن نموذج العمل المطبق يشمل آليات إصدار الوثائق وصرف التعويضات للعملاء بشكل فوري وإليكتروني دون أية تعقيدات إدارية.