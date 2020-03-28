مجموعة العربى تمنح عامليها إجازة أسبوعين مدفوعة الأجر.. وتدعو رجال أعمال للاقتداء بها لمواجهة «كورونا»

وأكد العربى أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من غدا السبت في جميع مصانع مجموعة العربي في القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط

دعا المهندس ابراهيم العربى نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العربى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جميع رجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد العربى أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من غدا السبت في جميع مصانع مجموعة العربي في القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين ، مضيفا أن الأربعة عشر يوما المقبلة هى الأخطر والأهم في محاربة الوباء ، مشيدا بالإجراءت الاحترازية التي اتخذتها الدولة تجاه هذه الأزمة .

يشار إلى أن مجموعة العربى يعمل بها قرابة 36 الف عامل في جميع مصانعها التابعة.

وأضاف أنه يجرى حاليا إمداد مستشفيات الحميات والحجر الصحي بأجهزة منقية للهواء من خلال مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك للمساهمة في اسكتمال شفاء الحالات المصابة بالفيروس ، كما تقوم المؤسسة أيضا خلال هذه الأيام بتوصيل مساعدات غذائية ومادية لكثر من ٣٠ الف اسرة في انحاء الجمهورية .

يذكر أن مجموعة العربي قامت في وقت سابق بحملة ضخمة لتطهير وتعقيم جميع فروعها ومعارضها على مستوى الجمهورية باحدث وسائل التطهير والتعقيم للحد من احتمالية حدوث إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين ، كما تم العمل علي عزل جميع العاملين على خطوط الانتاج من خلال فواصل للحد من التقارب بين بعضهم البعض ، بالاضافة إلى توفير أدوات الوقاية اللازمة لهم مثل القفازات البلاستيكية والأقنعة الطبية .

وألزمت المجموعة جميع الفنيين فى قطاع خدمة العملاء بعمليات التطهير والتعقيم الذاتي قبل وبعد كل عملية صيانة وتوفير لهم كل المواد والأدوات اللازمة لعمليات الوقاية والتطهير ، وحثهم على عدم لمس الوجه بأى شكل من الأشكال .