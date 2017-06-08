مجموعة العربى تطلق حملة لإطعام 16 ألف أسرة

دعاء حسنى فى إطار المسئولية الاجتتماعية للشركات، أطلقت مجموعة العربى حملتها السنوية لإطعام الأسر، حيث قامت بتوزيع 16500 كرتونة رمضانية فى العديد من محافظات الجمهورية على الأسرة الفقيرة، وذلك بهدف تخفيف معاناتهم خلال شهر رمضان الكريم، كما حرصت المجموعة على توزيع كرتونة رمضان هذا العام على كل

دعاء حسنى

فى إطار المسئولية الاجتتماعية للشركات، أطلقت مجموعة العربى حملتها السنوية لإطعام الأسر، حيث قامت بتوزيع 16500 كرتونة رمضانية فى العديد من محافظات الجمهورية على الأسرة الفقيرة، وذلك بهدف تخفيف معاناتهم خلال شهر رمضان الكريم، كما حرصت المجموعة على توزيع كرتونة رمضان هذا العام على كل أسر أقباط العريش بمحافظة الإسماعيلية، فى خطوة تهدف الى مشاركاتهم وتخفيف العبء عنهم والتأكيد على روح المحبة التى تجمع بين كل المصريين.

وقال محيى الدين العربى عضو المجلس التنفيذى لمجموعة العربى: إننا فى العربى نعتبر مشاركتنا الاجتماعية واجبا تجاه مجتمعنا المصرى ومنذ نشأة مجموعة العربى تعددت مشاركتنا الاجتماعية وتنوعت لتشمل مجالات البيئة والصحة والبحث العلمى والتعليم، والتنمية المستدامة والمشاريع التنموية التى تهدف الى التطوير والتنمية المجتمعية فى كل المجالات.