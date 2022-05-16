مجموعة الطاقة العمانية تدعو البنوك للتحضير لطرح أسهم شبكة خطوط أنابيب غاز

تدرس مجموعة الطاقة العمانية طرحا عاما أوليا لشبكتها لخطوط أنابيب الغاز، و دعت المجموعة بنوكا محلية ودولية للتنافس على أدوار في ترتيب الطرح المحتمل، بحسب وكالة رويترز.

ولم ترد مجموعة الطاقة العمانية بعد على طلب رويترز التعليق اليوم الاثنين.

وكان مسؤول تنفيذي بارز قد قال لرويترز في نوفمبر إن المجموعة تدرس إدراج بعض أصولها في قطاعات التنقيب والانتاج والتوزيع في البورصة المحلية لكنها لا تعتزم طرح أسهم الشركة الأم في الوقت الراهن.

عمان تتبع خطى أبوظبي والسعودية

وتتبع عمان خطى أبوظبي والسعودية في بيع حصص في أصول الطاقة معتمدة على ارتفاع أسعار الخام في جذب المستثمرين الأجانب.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط لشبكة سي.إن.بي.سي في مارس إن عمان تعتزم إدراج 35 شركة حكومية في السنوات الخمس المقبلة كما تعتزم طرح أسهم شركة أو اثنتين من قطاع النفط هذا العام.

توجيه 48 % من الاستثمارات المحلية لقطاع الطاقة

وفى تصريحات سابقة نهاية العام الماضى، أعلن عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني عن توجيه 48 % من المصروفات الاستثمارية المحلية للجهاز إلى قطاع الطاقة في عام 2022.

ويخطط جهاز الاستثمار للعمل على 110 مشروعًا محليًا في 10 قطاعات في العام الحالى، بإجمالي مصروفات استثمارية تبلغ 2.9 مليار ريال عماني.

وأعلن المرشدي أبرز خطط الجهاز للاستثمار في توسيع أو تعزيز أو بدء مشاريع جديدة في مجالات الطاقة، والسياحة، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والغذاء، والثروة السمكية، والخدمات العامة، والتعدين، وقطاعات أخرى.

مجموعة الطاقة أوكيو تابعة لجهاز الاستثمار العماني

تقوم مجموعة الطاقة أوكيو -ا لتابعة لجهاز الاستثمار العماني – بتوجيه الأموال المخصصة للقطاع لتوسيع وتعزيز عمليات التنقيب والإنتاج ومواصلة العمل في مصفاة الدقم، ومنشآت تخزين النفط في رأس مركز، ومشروع الأمونيا بصلالة.

أما القطاع صاحب ثاني أعلى حصة من الاستثمارات فهو قطاع الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، باستثمارات قدرها 800 مليون ريال عماني في عام 2022، مع زيادة طفيفة في الميزانية مقارنة بـ 785 مليون ريال عماني في عام 2021. وسيركز القطاع على بناء منشأة جديدة لمعالجة النفايات الصناعية كمشروع جديد، إلى جانب استمرار العمل على الخطط الجارية لتطوير البنية الأساسية لإدارة النفايات والمرادم ومحطات التحويل.