مجموعة الصافي تحتفل بأوائل الثانوية وتمنحهم هواتف شاومي مصنعة محليا

استقبلت مجموعة الصافي وشركة شاومي 36 طالبا من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 على مستوى الجمهورية، بمقر المجموعة بالقاهرة الجديدة تتويجًا لمجهوداتهم على مدار العام ، جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع جريدة الجمهورية قبل سفر الطلاب في رحلة العمر، إلى أوروبا التي تنظمها جريدة الجمهورية على مدار 61 عاما.

وأعربت ريم صافي، الرئيس التنفيذي للمجموعة عن سعادتها البالغة لاستقبال الطلاب المتفوقين بمقر المجموعة، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة الصافي في دعم طلاب مصر وإتاحة العديد من الخدمات لهم في إطار التعاون المثمر بين المجموعة ووزارة التربية والتعليم، بما يعكس اهتمام المجموعة بتنمية مواهبهم وإبداعاتهم ويعزز من ثقتهم بأنفسهم وينعكس بالإيجاب على رفعة وطننا وتقدمه.وأضافت ريم صافي، أن تكريم الطلاب

يأتي في إطار استراتيجية دائمة تتبعها مجموعة الصافي في تقديم جميع إمكانياتها وإتاحة خدماتها لمجتمع الطلاب، ويعكس مدى وحرص واهتمام المجموعة برفع قدرات الطالب وتحفيزهم لمواصلة مشوار التفوق والنجاح.

وأشارت ريم في كلمتها إلى أن شركات ومصانع المجموعة ستظل مفتوحة للطلاب وذلك للتدريب بها خلال فترة دراستهم بالجامعة حتى يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات العلمية والعملية اللازمة التي تمكنهم من ضمان الحصول على فرص عمل في المستقبل.

كما عبر ماكس ما، المدير العام لشركه شاومي في إفريقيا عن سعادته وفخره بالمشاركة بذلك الحفل وهنأ الطلاب على تفوقهم ودعاهم للعمل ومواصلة الدراسة بكد وبالتعب لمواصلة طريق النجاح، وطالبهم بمزيد من العمل لتحقيق التفوق في حياتهم الجامعية.

من ناحية أخرى، عبر الطلاب عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال ومدى إعجابهم بأنشطة المجموعة وحرصها على تكريم الطلاب المتفوقين ووجهوا الشكر لكافة القائمين على الحفل.كما دار حديث ودي بين الطلاب ومسؤولي مجموعة الصافي استمع من خلاله الحضور إلى كافة آراء الطلاب وأحالمهم وقدموا لهم النصائح المختلفة لضمان التفوق والريادة.

وفي نهاية الحفل قدمت ريم صافي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي وماكس ما، المدير العام لشركه شاومي في إفريقيا هدايا تذكارية للطالب المتفوقين وجهاز محمول “صنع في مصر” مقدم من شركة شاومي تقديرا للمجهود الذي بذلوه، ثم انتهى الحفل بصورة تذكارية جمعت الطلاب ومسؤولي مجموعة الصافي.

جدير بالذكر أن مجموعة الصافي تعد شريكا ومساهما قويًا في الاقتصاد المصري على مدار 38 عاما، حيث تعمل في عدة مجالات، وقد عملت مجموعة الصافي على تقديم العديد من الخدمات في القطاعات المتنوعة على مر السنوات، وسعت لتحقيق فرص استثمارية جديدة وشراكات استراتيجية، لتحمل اليوم المسئولية برؤية قومية كمساهم رئيسي في تنشيط وازدهار الاقتصاد المصري.