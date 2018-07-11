مجموعة السلام القابضة تخطر البورصة بتفاصيل إيراداتها بالربع الأول

رجب عزالدينقالت مجموعة السلام القابضة، إن إيراداتها المدرجة بنتائج الأعمال ناتجة من العقود الجديدة، وحصتها فى الشركات الزميلة.وأضافت الشركة، فى بيان ردًا على استفسارات البورصة، أن مبلغ 1.5 مليون دينار المدرج بنتائج الأعمال، موزع بين 1.26 مليون دينار من إيرادات العقود، و353 ألف دينار حصة فى نتائج

رجب عزالدين

قالت مجموعة السلام القابضة، إن إيراداتها المدرجة بنتائج الأعمال ناتجة من العقود الجديدة، وحصتها فى الشركات الزميلة.

وأضافت الشركة، فى بيان ردًا على استفسارات البورصة، أن مبلغ 1.5 مليون دينار المدرج بنتائج الأعمال، موزع بين 1.26 مليون دينار من إيرادات العقود، و353 ألف دينار حصة فى نتائج أعمال شركات زميلة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لمجموعة السلام القابضة “شهادات الإيداع المصرية”، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 2560% تقريباً -ما يعادل 25 مرة ونصف تقريبًا- خلال الربع الأول من العام الجارى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 357.8 ألف دينار كويتى، خلال الربع المنتهى 31 مارس 2018، مقارنة بنحو 31.3 ألف دنيار كويتى خلال الفترة المقارنة من 2017.

وأقرت عمومية الشركة فى مايو الماضى، عدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 77.2 ألف دينار خلال 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 314.7 ألف دينار كويتى 2016.