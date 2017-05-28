مجموعة السبع تطالب بحذف مواد التطرف تلقائيا من الإنترنت

إعداد ـ خالد بدر الدين:

طالب زعماء مجموعة السبع الكبار G7، أثناء القمة التى عقدت فى صقلية لمدة يومين وانتهت أمس السبت، كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ومنها جوجل وفيسبوك، باتخاذ تدابير قوية لحذف المحتويات التى تدعو للتطرف والإرهاب تلقائيا من على شبكة الإنترنت، وتحديد من وضعها.

وذكرت وكالة رويترز- أن اجتماع قمة زعماء الدول السبع الكبرى (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، واليابان)، شهد توقيع وثيقة لمكافحة الإرهاب والتطرف المسلح بعد أيام قليلة من الهجوم الانتحارى الذى أدى إلى مصرع 22 شخصا أثناء حفل غنائى فى مانشيستر البريطانية، وأكد زعماء المجموعة على مضاعفة جهودهم للتصدى لمخاطر الإرهاب والأفكار المتطرفة.

شهدت القمة اتفاق الزعماء على مواجهة الإرهاب، وتركت تريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، أعمال القمة فى منتصفها عائدة إلى لندن لمتابعة التعديلات الأمنية بعد الحادث الإرهابى.

وكانت تيريزا ماى قد أكدت أن الحرب انتقلت من ساحة المعارك بدول الشرق الأوسط وغيرها، إلى شبكة الإنترنت، وطالبت زعماء المجموعة بإصدار بيان يشجع شركات التكنولوجيا على تطوير الأدوات والوسائل التى تمكنها من التعرف تلقائيا على المواد التى تحض على الكراهية والتطرف والإرهاب، وتحديد من كتبها أو وضعها على الإنترنت، بهدف مساعدة السلطات فى القبض على هؤلاء المتطرفين والإرهابيين.

وأعلن زعماء المجموعة فى بيانهم الختامى أن الإنترنت من أهم الإنجازات التكنولوجية فى العقود الأخيرة، لكنها أيضا من الوسائل القوية التى تحقق أهداف الإرهابيين، وطالبوا شركات خدمات الإنترنت، وشركات التواصل الاجتماعى، والتكنولوجيا، بإنشاء منتدى يجمعها لتوحيد وتعزيز جهودها لمواجهة المتطرفين والإرهابيين.

من جهة أخرى طالبت أكثر من 24 شركة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينها فيسبوك وأمازون وجوجل وسيسكو وتويتر وأوبر وياهو وسناب، الكونجرس بإدخال تعديلات على قانون شامل لمراقبة الإنترنت، قائلة إنها تعديلات ضرورية لتحسين حماية الخصوصية، وزيادة الشفافية الحكومية، فى أول مسعى علنى لتعديل قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، الذى يسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بتفريغ كميات هائلة من الاتصالات من الأجانب، لكنه يجمع أيضا بشكل عرضى بيانات تخص أمريكيين يمكن لمحللين البحث فيها بدون إذن.

ويعتبر مسؤولون بالمخابرات الأمريكية الفصل 702 من الدستور الأمريكى أداة حيوية، إذ أنه مسؤول عما يصل إلى ربع عمليات المراقبة التى تقوم بها وكالة الأمن القومى NSA، غير أن هذا الفصل يتعرض منذ وقت طويل لانتقادات من المدافعين عن الحريات المدنية، الذين يصفونه بأنه فضفاض، ويفتقر للضمانات الكافية.

