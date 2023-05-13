مجموعة السبع: الاقتصاد العالمي صمد في مواجهة الأزمات

قال وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى، إن الاقتصاد العالمي صمد في مواجهة الأزمات المختلفة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وجاء في بيان مشترك صدر اليوم السبت عقب اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى الذي عقد في مدينة نيجاتا اليابانية، “لقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة.. ومع ذلك ، يجب أن نظل يقظين وأن نظل مرنين في سياساتنا المتعلقة بالاقتصاد الكلي في مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي”.

ولم تذكر الوثيقة المعتمدة مشكلة رفع سقف الديون في الولايات المتحدة واحتمال التخلف عن السداد في هذا البلد.

يشار إلى أن مجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ورغم أنها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان وثاني أكبر اقتصاد في العالم، تُعد ثروات الصين أقل نسبياً من أعضاء مجموعة الدول السبع، وفقاً لحساب نصيب الفرد من ثروات البلاد، لذا لا تعتبر الصين من دول الاقتصادات المتقدمة بحسب مقياس دول المجموعة، على الرغم من عضويتها في مجموعة العشرين، واحتوائها مدناً ضخمة حديثة مثل شنغهاي.