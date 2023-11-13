مجموعة السالم القابضة: 3 مليارات جنيه استثمارات مشروع نايل فيو بنها

كشفت مجموعة السالم القابضة عن وصول قيمة الاستثمارات الإجمالية لمشروعها نايل فيو بمدينة بنها إلى 3 مليارات جنيه.

وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أنه تم تنفيذ مشروع «نايل ڤيو مول» على مساحة بنائية 40,000 متر مربع، ويُعدّ أكبر مول تجاري في الدلتا داخل كمبوند «نايل ڤيو » مُقام على مساحة بنائية 150,000 متر مربع، وهي عبارة عن مول تجاري.

وتشمل أيضًا 7 أبراج سكنية بخدمات الفندقية، ويصل عدد العاملين بالمول إلى 300 موظف ويحتوي على مرافق وخيارات تضمن استمتاع جميع أفراد العائلة، مثل مجموعة سينمات من المخطط افتتاحها مطلع العام المقبل.

تفاصيل المشروع

وتستهدف مجموعة السالم القابضة، المنفذة لكمبوند «نايل ڤيو»، توفير نمط حياة مثالي لجميع العائلات، من خلال توقيع شراكات إستراتيجية وتعاون مع أكبر الأسماء والعلامات التجارية العالمية، في مختلف المجالات، لتنفيذ التزاماتها تجاه العملاء في توفير تجربة حياة فريدة وممتعة، حرصًا منها على تواجد “كارفور” داخل المشروع، ليصبح إضافة جديدة إلى جانب بقية شركائها الحاليين.

ويُعدّ كمبوند «نايل ڤيو» الأكبر من نوعه في الدلتا ويقدم خدمات متكاملة للسكان، على سبيل المثال وليس الحصر، ناد صحي واجتماعي، وممشى رياضي، ومساحات خضراء، ومقهى خارجي، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية، ومستشفى خاص تضم 150 سريرًا بها جميع التخصصات، وقد تم إنشاؤها على أحدث المعايير الطبية الدولية.

المبيعات المحققة

ومن الجدير بالذكر أنه تم بيع جميع مراحل المشروع عدا مرحلة أخيرة سيتم طرحها قريبًا.

وتم اختيار موقع المشروع بمكان مميز على كورنيش وسط مدينة بنها عاصمة القليوبية التي أصبحت محط أنظار المستثمرين وذلك لكثرة الفرص الاستثمارية بها لموقعها الفريد المتميز.

سابقة الأعمال

يُذكر أن مجموعة السالم تأسست عام 1980 وتمتلك محفظة كبيرة من الاستثمارات والمشروعات بعدة دول؛ منها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وبريطانيا والإمارات المتحدة العربية وقبرص والمملكة العربية السعودية ومصر.