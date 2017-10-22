مجموعة الدقهلية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 755 مليون جنيه

بنهاية 2018الصاوي أحمدتستهدف مجموعة شركات الدقهلية ضخ استثمارات جديدة بمصر في مجالات الدواجن والتنمية الزراعية والأعلاف، بما يقترب من 755 مليون جنيه حتى نهاية 2018.وقال المهندس محمود العناني رئيس المجموعة في تصريحات خاصة لـ"المال"، إن المجوعة تقوم حاليا بالانتهاء من العمليات الإنشائية ل

بنهاية 2018



الصاوي أحمد

تستهدف مجموعة شركات الدقهلية ضخ استثمارات جديدة بمصر في مجالات الدواجن والتنمية الزراعية والأعلاف، بما يقترب من 755 مليون جنيه حتى نهاية 2018.

وقال المهندس محمود العناني رئيس المجموعة في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن المجوعة تقوم حاليا بالانتهاء من العمليات الإنشائية لمصنع أعلاف الدواجن والأسماك بمدينة السادات باستثمارات تصل لنحو 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المصنع يقام على مساحة 23 ألف متر فضلا عن منطقة لوجيستية بمساحة 21 ألف متر.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل لنحو 3 آلاف طن يومي علف دواجن و 400 طن علف أسماك يومي.

وأوضح أنه من المستهدف أن يتم افتتاح المصنع خلال شهر يناير 2018 ويقوم باتاحة 500 فرصة عمل.

وأشار العناني أن استثمارات المجموعة الجديدة تتضمن إنشاء محطة أمهات ومعمل تفريخ الدواجن بالفيوم باستثمارات تصل لنحو 180 مليون جنيه بطاقة إنتاجية تصل لنحو 100 مليون كتكوت تسمين، متوقعا أن يتم الإنتهاء منها بنهاية العام المقبل.

ولفت إلى أن استثمارات المجموعة الجديدة تشمل أيضا إنشاء محطة لتعبئة العنب وتصنيع الزبيب وانتاج زيت الزيتون والزيتون المخلل بمحافظة المنيا باستثمارات 25 مليون جنيه.

وأوضح أنه من المستهدف أن تبدأ في العمل على موسم إنتاج العنب المقبل.

ونوه العناني إلى أن المجموعة تستهدف افتتاح محطة تعبئة البطاطس والبصل في وادي النطرون باستثمارات تصل لنحو 25 مليون جنيه خلال مارس 2018.

وكشف عن أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تصل لنحو 30 ألف طن بطاطس سنويا.