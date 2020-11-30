مجموعة الخليج للتأمين تستحوذ على «أكسا» مقابل 269 مليون دولار

اتفقت أكسا في فبراير مع شركة التأمين النمساوية " يونيكا" على بيع عملياتها في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا مقابل مليار يورو

أعلنت شركة أكسا للتأمين الفرنسية، أنها توصلت لاتفاق لبيع عملياتها للتأمين في منطقة الخليج لمجموعة الخليج للتأمين GIG فى صفقة تبلغ قيمتها 269 مليون دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي لـشركة أكسا توماس بوبرل: “هذه العملية تمثل خطوة أخرى في رحلة أكسا المستمرة صوب التبسيط”.

من المتوقع إنهاء الصفقة خلال الربع الثالث فى 2021

وقالت أكسا في بيان، إنها تتوقع إكمال الصفقة بحلول الربع الثالث من عام 2021.

واتفقت أكسا في فبراير مع شركة التأمين النمساوية “يونيكا” UNIQA على بيع عملياتها في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا مقابل مليار يورو، أي ما يعادل 1.20 مليار دولار.

أكسا تتخارج من الأسواق التي تفتقر فيها إلى الحجم المناسب

وتخرج أكسا من الأسواق التي تفتقر فيها إلى الحجم المناسب في إطار عملية إعادة هيكلة كبيرة للتكيف مع انخفاض أسعار الفائدة.

وصرح رئيس أكسا مؤخرا بأن خيارات المجموعة الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، والتي تفضل المخاطر الفنية على المخاطر المالية، جعلت المجموعة في وضع جيد للمستقبل ويؤكدها الأداء القوي للمجموعة في ظل جانحة كورونا المستجد “كوفيد-19”.

أكسا سجلت انتعاشًا ديناميكيًا في الإيرادات الربع الثالث من العام الحالى

وسجلت أكسا انتعاشًا ديناميكيًا في الإيرادات بالربع الثالث من العام الحالى 2020، مع نمو القطاعات المفضلة لديعا ، تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، والتأمين الطبى ومنتجات والحماية بنسبة 3%.

وقال بوبرل فى بيان إن انتعاش الربع الثالث يعكس المشاركة المكثفة المستمرة لموظفيها وشركاء التوزيع والمبيعات، واحتضان طرق جديدة للعمل والبقاء على مقربة من العملاء خلال هذه الأوقات الصعبة، موجها الشكر للعاملين والعملاء حيث يبلغ عدد عملاء مجموعة أكسا للتأمين على مستوى العالم 108 ملايين عميل على ثقتهم وولائهم.

وأكد بوبرل أن العاملين فى المجموعة سيواصلون بذل قصارى جهدهم لدعمهم في هذه البيئة غير المؤكدة، وواصلت المجموعة تسجيل زيادات قوية في الأسعار في الربع الثالث، مع ارتفاع أسعار التأمين بنسبة 20%، وتواصل أكسا رحلتها التبسيطية، مع الانتهاء من عمليات التخلص من عملياتها في وسط وشرق أوروبا مقابل 1 مليار يورو وشركة Architas UK، والصفقة المعلنة في الهند.

وتتوقع أكسا تأثيرًا محدودًا فقط على المطالبات من الموجة الثانية الحالية من عمليات الإغلاق، وأعادت التأكيد على أفضل تقديراتها الحالية لمطالبات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” البالغة 1.5 مليار يورو لعام 2020.

وأشار بوبرل إلى أن نسبة الملاءة الثانية في المجموعة مرنة في الربع الثالث ، وظلت مستقرة عند 180% ، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة وظروف السوق المالية المتقلبة.

ومن المتوقع أن تستفيد أكسا من الملاءة المالية الثانية للسنة المالية 2020 من إدراج AXA XL في النموذج الداخلي لمجموعة AXA واستكمال عمليات التخلص المعلن عنها سابقًا، كما تتوقع أكسا أن تكون السيولة النقدية لديها في القابضة قوية في نهاية العام ، بما يتجاوز المستوى المستهدف.