مجموعة الحداد للإنشاءات تشارك في افتتاح فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية ببلبيس

شاركت مجموعة محمد الحداد للإنشاءات ECD – في افتتاح فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية ببلبيس (مركز شباب بلبيس سابقًا)، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات البنك، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والبنك الأهلي، لافتتاح عددًا من أفرع البنك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي مشاركة شركة محمد الحداد للإنشاءات ECD باعتبارها الجهة المنفـذة لأعمال الإنشاءات في فرع البنك حيــث تتوسع في عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء حيث تتجاوز المشاريع المنفذة 500 ما بين متوسطة الحجم والضخمة التي تخدم رؤية واستراتيجية الدولة في تحقيق الاستدامة.

وتمتلك المجموعـة 5 شركات تعمل في مجالات الهندسة والبناء، والهندســـــة الكهروميكانيكيـة، والتطويـر العقاري، والحلول الذكيـة والأنظمة التكنولوجية المتكاملة، بجانب التشطيب والبناء والإمدادات، فضلاً عن مؤسسة الحداد الخيرية

الحداد: سعداء بمساهمتنا في تنفيذ الفرع ضمن بروتوكول تعميق عملية الشمول المالي

وتعليقا على هذا الحدث عبر المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة المجموعة عن سعادته بكون شركة محمد الحداد للإنشاءات ECD جزءا من بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والبنك الأهلي لتنمية المجتمع ورفع الوعي الفكري والثقافي والرياضي والمساهمة في تنفيذ رؤية 2030 نحو تعميق عملية الشمول المالي.

وصرح الحداد قائلاً: «نؤمن بقدرتنا على خلق مجتمعات مستدامة قادرة على النمو والتطور، حيث نحرص على تطبيق المعايير العالمية للكفاءة في السوق ، من خلال تقديم مشروعات رائدة ذات جودة عالية، مع توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني».

خبرات ممتدة

وانطلقت رحلة مجموعة شركات الحداد عام 2011 بفكر ريادي في عالم صناعة البناء والتشييد، وفكر إبداعي صنع فارقا في مجال البناء والمقاولات برؤية مستقبلية كبيرة، حيث تتميز مجموعة الحداد بقدراتها المتكاملة على تنفيذ جميع الأعمال والوفاء والالتزام تجاه عملائها بالمواعيد النهائية بأعلى معايير الجودة، وتقديم الحلول المثلى، إضافة إلى تقليل تأثير عملياتها على البيئة، والامتثال للمعايير العالمية للصحة والسلامة.

يذكر أن مجموعة الحداد تقدم عددا ضخما من الخدمات الهندسية، من خلال شراكات متنوعة مع وزارات وبنوك وجهات مختلفة، كوزارة المالية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصحة والسكان والبنك الأهلي المصري وعدد من المؤسسات والمستشفيات والمشروعات القومية في أنحاء الجمهورية، لتكون بذلك شركة رائدة في جميع خدمات الإنشاءات والهندسة.