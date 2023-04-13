«مجموعة الحداد» تطلق أول مشاريعها العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت مجموعة شركات محمد الحداد الرائدة في قطاع البناء والتشييد عن استراتيجيتها المعنية بتقديم جميع الخدمات الهندسية بالسوق المصري المحلي.

وتبنت مجموعة الحداد، وبحسب بيان للشركة، رؤية محددة شملت الاهتمام بتقديم خدمات هندسية متكاملة وهو ما دفع الشركة لزيادة عدد شركاتها ليصل إلى خمس شركات هندسية تعمل في مجالات الهندسة والبناء، والهندسة الكهروميكانيكية، والتطوير العقاري، والحلول الذكية والأنظمة التكنولوجيا المتكاملة، بجانب التشطيب والبناء والإمدادات.

تقدم مجموعة الحداد من خلال شركاتها حزمة من الخدمات المتكاملة والتي تساهم بصورة فعالة في دعم السوق العقارية والقطاع الهندسي المصري.

وانطلاقا من خبراتها الممتدة التي تخطت 12 عاما في السوق المصري، وبسابقة أعمال بأكثر من 504 مشروعات من مختلف المشروعات متوسطة الحجم والضخمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك وعدد من مشاريع التطوير العقاري، استطاعت المجموعة الرائدة أن توفر خدماتها عبر 27 محافظة في جمهورية مصر العربية.

علاوة على ذلك، تكمن قوة وتميز مجموعة الحداد بخططها الطموحة بجانب تنوع شركاتها التي تغطي وتتخصص في صناعة البناء والعمران بكامل الأركان.

وصرح المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحداد بأن التنوع والتكامل بين شركات المجموعة جعل مجموعة الحداد واحدة من أكبر الشركات الهندسية المتكاملة بالسوق المحلي نظراً لثراء وجودة خدمات شركات المجموعة.

كما أعلن الحداد عن إطلاق أول مشاريع المجموعة في مجال التطوير العقاري والذي سيتم إنشائه في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي المالي.

وانطلاقاً من كونها تحرص على تقديم خدمات متميزة، يساهم أحدث مشروعات مجموعة الحداد في خلق بيئة عمل جديدة جذريًا مزودة بتقنيات مستدامة والعديد من التقنيات الذكية وذلك في ثلاث مباني إدارية تتضمن مكاتب وبنوك.

وأضاف قائلاً: “تتميز مشاريع مجموعة الحداد باستخدام أحدث تكنولوجيا البناء المدعومة بخبرات المجموعة والتي تقوم بالتنفيذ من البداية للنهاية مروراً بكافة الخدمات الأساسية واللوجستية والتكنولوجيا للمباني لتقديمها بشكل مستدام يدعم رؤية وتوجه الدولة الاستراتيجي للنهوض بالعمران ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة”.

وعن خطط التوسع بالسوق المصري قال الحداد أن مجموعة الحداد ستواصل افتتاح وتطوير شركاتها لدعم استراتيجيتها وتفرد شركات المجموعة على مدار السنوات الأخيرة، بجانب الاهتمام بتطوير خدمات الاستشارات الهندسية، والبناء والإنشاءات، وخدمات الهندسة المعمارية، والتجديدات والترميمات، والمشاريع واسعة النطاق.

كما أشار الحداد إلى أن المجموعة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب والقيادات الشابة حيث وصل عدد موظفي المجموعة لأكثر من 1100 موظف معظمهم من الشباب المتميز وذوي الخبرات.

كما أكد على مجهودات مجموعته الدؤوبة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مبدأ التعاون بين فئات المجتمع من خلال مؤسسة الحداد للأعمال الخيرية وهي مؤسسة غير هادفة للربح ولا تقبل ولا تقبل التبرعات المادية.

يعد هدف المؤسسة الرئيسي هو مساعدة المجموعات الأقل حظاً في المجتمع من خلال تقديم العون للمستحقين من المديونين والغارمين وغيرهم.

يذكر بأن مجموعة الحداد تقدم عدد ضخم من الخدمات الهندسية من خلال شراكات متعددة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك مثل البنك الأهلي المصري و بنك مصر وعدد من المؤسسات والمستشفيات في أنحاء الجمهورية لتكون بذلك شركة رائدة في جميع خدمات الإنشاءات والهندسة.

وتتميز المجموعة بقدرتها على الوفاء والالتزام تجاه عملائها بالمواعيد النهائية بأعلى معايير الجودة، وتقديم الحلول المثلى، بالإضافة إلى تقليل تأثير عملياتها على البيئة، والامتثال للمعايير العالمية للصحة والسلامة.