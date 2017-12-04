مجموعة التنمية: 3 أسباب رئيسية تعوق الصناعة

قال المهندس سامح عطية، العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية، إن هناك العديد من المشاكل المعروفة لدي الجميع تواجه القطاع الصناعي، على رأسها البيروقراطية والدفاع المدني ومحدودية إنتاجية العامل المصري لكن في الوقت نفسه هناك العديد من الإيجابيات التي يجب النظر إليها.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر المال حي تي إم، أنه يوجد نحو 12 مصنعا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بينها مصنع هندي والمشكلة التي يعاني منها المصنع رغم أنه من الاستثمارات المحققة لأرباح عالية، إنتاجية العامل المصري، قائلا: صاحب المصنع الهندي أبلغه أن العامل المصري يحتاج تأهلاً خلال الفترة المقبلة كي ينتج بشكل أفضل.

وأشار إلي أن المطور الصناعي لا يمكن قصر دوره علي ترفيق الأراضي لكن هو دافع أساسي في عملية التنمية، لافتا الي ان شركته تعد المجموعة الوحيدة التي خصص لها أراضي في سيناء كمطور صناعي ولديها علم كاف بمشاكل المنطقة، خاصة في عوامل العبور، لكنها تراهن علي انتهاء الدولة من إنشاء انفاق فتاة السويس لحل تلك المشاكل

من ناحية أخرى، قال عطية إن شركته تستهدف خلال عام من الآن الانتهاء من مشروعها في محور قناة السويس، متمثلا في ترفيق 14 مليون ألف متر مربع، لافتا إلى التركيز حاليًّا علي إيجاد الآلية المناسبة لإنجاح المشروع.

وأضاف أنه سيتم تسويق المشروع في الدول الخارجية، خاصة منطقة شرق آسيا، لافتا إلي أن هناك لقاءات تمت بين الشركة وعدد من المستثمرين.

وحول رؤيته لحجم الطلب علي الاراضي الصناعية قال عطية إنه عال جدا، خاصة في منطقتي شرق وغرب بورسعيد.، لكنه لا توجد حاليا آلية لمنح رخصة بناء بالمنطقتين.