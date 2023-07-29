مجموعة البنك العربي تحقق 401 مليون دولار صافي أرباح بنهاية يونيو 2023

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي نحو 401 مليون دولار أمريكي، بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ252 مليون دولار أمريكي، في 30 يونيو 2022، محققة نموًّا بنسبة 59%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، وبلغت حقوق الملكية 10.6 مليار دولار أمريكي.

التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء

وسجل إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دولار أمريكي، بنهاية النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ35.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام السابق،

كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ47.1 مليار دولار أمريكي، خلال النصف الأول من العام السابق. وارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبتيْ 2% و5% على التوالي.

إدارة السيولة وتنويع الأنشطة

وتعليقًا على هذه النتائج، قال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج القوية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2023 تعكس استمرارًا بإستراتيجيته الناجحة في مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والمرتكزة على تنوع الأعمال والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر».

وأكد أن البنك يواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميز في جميع الخدمات التي يقدمها، مع الاستمرار في ريادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، مؤكدًا ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية.

الأداء التشغيلي

من جهتها أوضحت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن مجموعة البنك العربي حققت أداء تشغيليًّا جيدًا، على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 50% في مختلف قطاعات أعمالها، مما يعكس نجاح إستراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها.

واستطردت قائلة: «هذا بالإضافة إلى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط المصاريف، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحول الرقمي، والتوسع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك».

وأشارت «الصادق» إلى أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، وبلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7%.

وبيّنت أن المجموعة واصلت تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشيًا مع النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة، وحافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100%،

موضحة أن المجموعة حافظت على قاعدة رأسمال قوية، وبلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات “بازل 3” نسبة 16.8% معظمها ضمن رأس المال الاساسي وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

نجاحات البنك العربي

وقام البنك العربي مؤخرًا بإصدار تقريره السنوي للاستدامة وذلك للعام الثالث عشر على التوالي. كما استمر في حصد الجوائز العالمية تجسيدًا لمكانته المرموقة في القطاع المصرفي إقليميًّا وعالميًّا،

وحصل البنك مؤخرًا على جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023″، والمقدمة من قبل مجلة “غلوبال فاينانس Global Finance” العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام الثامن على التوالي.

وحصد أيضًا جائزة “أفضل مؤسسة تكاملًا مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية” في الأردن لعام 2022 من قِبل اتحاد أسواق المال العربية، بالتعاون مع مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس The Global Economics العالمية.