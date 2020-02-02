مجموعة البنك العربى تحقق 846.5 مليون دولار أرباحا فى 2019

بلغ صافي ربح مجموعة البنك العربى خلال العام 2019 ، حيث بعد الضرائب والمخصصات 846.5 مليون دولار مقابل 820.5 مليون دولار فى نهاية العام 2018 وبنسبة نمو 3.2% ، فى حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.15 مليار دولار مقارنة مع 1.12 مليار دولار.

وأوصى مجلس إدارة البنك العربى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2019 وبمبلغ يتجاوز 270 مليون دولار.

وسجل إجمالى الإيرادات 2.2 مليار دولار في نهاية العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 4.6% تحققت من خلال أعمال البنك على مستوى تواجداته المحلية والخارجية المنتشرة في العديد من المناطق وذلك بنمو أنشطته فى الأسواق الرئيسية التي يعمل بها حيث ساهمت التواجدات الخارجية للبنك بتحقيق 70% من هذه الإيرادات|.

1.3 مليار دولار صافى الإيرادات التشغيلية

كما ارتفع صافى الإيرادات التشغيلية فى مجموعة البنك العربى لتصل إلى 1.3 مليار دولار وذلك بفضل النمو في الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية ، كما انخفض إجمالى المصاريف بنسبة 3% عن العام الماضى .

ونما إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.2% ليصل إلى 26.1 مليار دولار مقارنة ب 25.8 مليار دولار أمريكي ، كما في 31 ديسمبر من عام 2018، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة نمو بلغت 6% لتصل إلى 36.2 مليار دولار .

وارتفعت حقوق الملكية لتتجاوز مبلغ 9 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 5% على الرغم من توزيع البنك أرباحا نقدية استثنائية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 نتيجة انتهاء القضايا المرفوعة ضده في نيويورك، هذا وقد بلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 9.3%.

وفي تعليقه على النتائج صرح صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة قائلاً إن البنك استطاع من خلال التعامل مع السياسات والظروف المختلفة تحقيق نتائج قوية، موضحًا أن الانتشار الجغرافي وتنوع مصادر الدخل حقق مزيداً من التقدم والنمو.

ومن جهته أكد نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، على قدرة البنك على الاستمرار مستقبلاً في تحقيق النمو المستدام من خلال التوظيف الفعال لرأس المال وإدارة أصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية وإدارته المتحوطة للمخاطر.

أوضح أنه على الرغم من التحديات الموجودة بالمناطق التي يعمل بها البنك إلا أنه ومن خلال اتساع شبكة تواجد البنك عالمياً ومكانة البنك المميزة وولاء عملائه استطاع الاستمرار بالنمو بإيراداته وصافي أرباحه.

وأضاف صباغ أن البنك واصل دعم العديد من المشاريع على المستوى المحلي والخارجي والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

72.1% نسبة القروض للودائع

كما أشار صباغ إلى أن أرباح البنك القوية المتحققة جاءت نتيجة للنمو المستدام بالإيرادات والإدارة الجيدة لمصروفاته، مضيفًا أن البنك حافظ على رأس مال قوي ونسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72.1%.

ونوه إلى أن البنك استمر بالمحافظة على جودة أصوله ، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2% كما في ديسمبر 2019.

وقد حصل البنك العربي على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يورومونى العالمية – لندن ، كما حصل البنك أيضاً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 وللعام الرابع على التوالى ، من مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية – نيويورك.