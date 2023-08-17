مجموعة البريكس تجمع 94 مليون دولار حصيلة أول طرح سندات لبنكها

جمعت مجموعة البريكس 94 مليون دولار حصيلة أول طرح سندات للمجموعة بدول جنوب أفريقيا، وذلك عبر بنك التنمية الجديد، وهو مؤسسة مالية أنشأتها المجموعة للأسواق الناشئة، بحسب وكالة بلومبرج.

طرح مجموعة البريكس

البنك الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له، وأسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تلقى عروضا تزيد عن 2.5 مليار راند لشراء السندات ذات آجال 3 سنوات و5 سنوات، وهو ما سمح له بزيادة حجم الطرح. وقال في بيان أمس الأربعاء، إنه خصص 71% من التمويل الذي جمعه في الطرح الذي أُقيم الثلاثاء الماضي للمستثمرين المؤسسيين والباقي للبنوك المحلية.

وأوضحت ليزلي ماسدورب، المديرة المالية للبنك، أنه يحاول “تعزيز بصمته في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء بهدف تمويل محفظته القوية من القروض المقومة بالعملات المحلية للأعضاء. وسيُستخدم التمويل الناتج عن هذا الطرح في دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في جنوب أفريقيا”.

و نسقت مجموعتا “ستاندرد بنك” و”أبسا” طرح السندات. وصرح ماموكيت ليجان، محلل الأسواق العالمية في “بنك ستاندرد”، على هامش لقاء نظمته “بلومبرج” في جوهانسبرج أمس الأربعاء، أن هناك مجموعة كبيرة من رأس المال المتاح الذي ينجذب في نهاية المطاف إلى الائتمان.