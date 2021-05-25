مجموعة «الباتروس» تقترض 23 مليون دولار من صندوق «فانتاج كابيتال»

وقعت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية – المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على- عقود اقتراض 23 مليون دولار من صندوق «فانتاج كابيتال» الأفريقى.

وكشف وائل زيادة، الرئيس التنفيذى لشركة زيلا كابيتال، التى تولت مهمة المستشار المالى لـ«بيك الباتروس» فى الصفقة، عن توجيه قيمة التمويل لأعمال التطوير الخاصة بالشركة والتى تمتلك نحو 10 آلاف غرفة فندقية وتعمل على توسعة مشاريعها وتنفيذ عمليات إحلال وتجديد للأصول، مما يستلزم زيادة كبيرة فى رأس المال العامل.

وأضاف أن أجل القرض الذى تم الحصول عليه من شركة فانتاج كابيتال يبلغ 5 سنوات، موضحا أن تلك الصفقة تعد الأكبر فى مجال السياحة منذ اندلاع جائحة كورونا.

وكشف أن فكرة طرح شركة بيك الباتروس فى البورصة لاتزال قائمة، إلا أن تنفيذها يرتبط بوضع سوق السياحة عالميا، والتى تلقت العديد من الصدمات خلال الفترات الأخيرة.

%50 من التمويل لتطوير الغرف القائمة.. ومثلها لإضافة توسعات فى 5 فنادق

وعلمت «المال» من مصادر أخرى مطلعة على الصفقة أن الاتفاق مع مجموعة «الباتروس» نص على استخدام %50 من حصيلة القرض فى تطوير فنادق المجموعة القائمة بمدينة «الغردقة»، فيما ستوجه %50 أخرى لإضافة توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن التوسعات الجديدة تتضمن عمليات تطوير وتجديد 5 فنادق تم الإستحواذ عليها من قبل مجموعة «الباتروس» مؤخرًا، وإعادة إطلاقها تحت علامتها التجارية.

يُذكر أن رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيك الباتروس، قد أعلن فى نهاية 2019 عن استحواذ مجموعته على 6 منتجعات سياحية جديدة فى شرم الشيخ ومرسى علم (فنادق مجموعة بلبع) بواقع 3 منتجعات بخليج نبق وخليج نعمة بشرم الشيخ و3 منتجعات بمدينة مرسى علم الساحرة وبطاقة فندقية تزيد على 1250 غرفة وجناح فاخر وبإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر.

وتمتلك وتدير مجموعة «بيك الباتروس» نحو 15 فندقا عاملا، وما يقرب من 10000 غرفة عبر البحر الأحمر فى منتجعات الغردقة، وشرم الشيخ، وسهل حشيش، ومرسى علم.

وأوضحت المصادر أن عملية إقراض مجموعة «بيك الباتروس» الفندقية تعد الاستثمار الأول لصندوق «فانتاج كابيتال» فى مصر، كاشفة عن رغبة الصندوق فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من كثافة سكانية وتنوع قدرات الاقتصاد.

وأضافت أن عملية إقراض مجموعة الباتروس الفندقية هى ثالث استثمار لشركة» فانتاج كابيتال» فى قطاع السياحة، بعد دعم بناء فنادق جديدة فى أوغندا (141 سريرًا) وناميبيا (181 سريرًا) من خلال الشراكة مع أصحاب الفنادق فى تلك الأسواق.

وتولت شركة «زيلا كابيتال» مهمة المستشار المالى لمجموعة «بيك الباتروس»، بينما تولى كل من مكتبى «معتوق بسيونى والحناوى» و«WERKSMANS» مهام الاستشارات القانونية فى مصر وجنوب أفريقيا.

وتأسست شركة «فانتاج كابيتال» فى عام 2001 فى شكل صندوق استثمارى يُركز على تمويل المشروعات فى الأسواق الأفريقية، ولديها مقرات فى جوهانسبرج وكيب تاون، وجمعت أموالا تزيد على 1.1 مليار دولار منذ عام 2006.