مجموعة الباتروس تفتتح منتجعًا جديدًا في شرم الشيخ خلال أيام

تعتزم مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية افتتاح منتجع جديد لها “الباتروس بالاس” بشرم الشيخ، أواخر الأسبوع الحالي.

قال كامل أبو علي، رئيس المجموعة، في بيان صحفي صادر عن المجموعة، اليوم الثلاثاء، إن المنتجع يقع بمنطقة المنتزه، ويطلّ علی ساحل البحر الأحمر وجزيرة تيران.

وأشار إلى أن المنتجع يضم 865 غرفة وجناحًا فندقيًّا، بالإضافة إلی 7 حمامات سباحة، و20 مطعمًا وكافیه وناد صحي وریاضي.

يشار إلى أن المجموعة تعد من كبرى المجموعات الفندقية فی مصر والمنطقة العربية، حيث تمتلك عدد غرف یزید على 10 آلاف غرفة فندقية.

كما حصدت المجموعة مؤخرًا شهادات تقدير من كبرى المواقع السياحية العالمية، منها هوليداي شيك، وبوكينج، ودوت كوم، وتريب وأدفايزر العالمي.