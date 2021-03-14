مجموعة الأهلي.. سيمبا التنزاني: الكاف أخطرنا بصحة موقف المريخ بشأن مشاركة لاعبيه

تحدثت باربارا جونزاليس، المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، عن موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن شكوى الفريق التنزاني ضد المريخ السوداني، بعد إشاركة للاعبين موقوفين خلال المباراة التي أقيمت بينهما.

وكان سيمبا التنزاني قد تقدم بشكوى ضد المريخ السوداني بسبب مشاركة اللاعبين رمضان عجب وبخيت خميس الموقوفين من الاتحاد السوداني لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع لناديين.

وأوضحت جونزاليس، خلال تصريحات تليفزيونية أن شكوى سيمبا التنزاني لم تكن مجدية، مُبينه أن الكاف أخطرهم بصحة موقف المريخ السوداني، حيث أن كلا اللاعبين موقفين محليًا فقط، الأمر الذي يمنحهما حق المشاركة إفريقيًا.

وتطرقت جونزاليس للحديث عن مذكرة التفاهم بين فريقها مع الأهلي، حيث قالت: «لم ننته من إجراء مذكرة التفاهم مع الأهلي، لنستفيد من خبراته الإدارية وكذلك يستفيد الأهلي من خبراتنا في سيمبا. سننهي الأمر عندما سأكون مع الفريق في القاهرة لمواجهة الأهلي».

ويتصدر سيمبا المجموعة بـ 7 نقاط، أمام فيتا كلوب والأهلي بـ 4 نقاط، والمريخ بنقطة واحدة يتذيل المجموعة.