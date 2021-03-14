رياضة

مجموعة الأهلي.. سيمبا التنزاني: الكاف أخطرنا بصحة موقف المريخ بشأن مشاركة لاعبيه

يتصدر سيمبا المجموعة بـ 7 نقاط، أمام فيتا كلوب والأهلي بـ 4 نقاط، والمريخ بنقطة واحدة يتذيل المجموعة
إسلام مصطفى 1:20 ص, الأثنين, 15 مارس 21 1:20 ص, الأثنين, 15 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تحدثت باربارا جونزاليس، المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، عن موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن شكوى الفريق التنزاني ضد المريخ السوداني، بعد إشاركة للاعبين موقوفين خلال المباراة التي أقيمت بينهما.

وكان سيمبا التنزاني قد تقدم بشكوى ضد المريخ السوداني بسبب مشاركة اللاعبين رمضان عجب وبخيت خميس الموقوفين من الاتحاد السوداني لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع لناديين.

اقرأ أيضا  تمهيدًا للعودة إلى الزمالك.. التعاون يعلن رسميًا فسخ تعاقده مع كارتيرون

وأوضحت جونزاليس، خلال تصريحات تليفزيونية أن شكوى سيمبا التنزاني لم تكن مجدية، مُبينه أن الكاف أخطرهم بصحة موقف المريخ السوداني، حيث أن كلا اللاعبين موقفين محليًا فقط، الأمر الذي يمنحهما حق المشاركة إفريقيًا.

وتطرقت جونزاليس للحديث عن مذكرة التفاهم بين فريقها مع الأهلي، حيث قالت: «لم ننته من إجراء مذكرة التفاهم مع الأهلي، لنستفيد من خبراته الإدارية وكذلك يستفيد الأهلي من خبراتنا في سيمبا. سننهي الأمر عندما سأكون مع الفريق في القاهرة لمواجهة الأهلي».

اقرأ أيضا  أسامة نبيه : هناك رغبة من لاعبي الزمالك للتأهل من دور المجموعات

ويتصدر سيمبا المجموعة بـ 7 نقاط، أمام فيتا كلوب والأهلي بـ 4 نقاط، والمريخ بنقطة واحدة يتذيل المجموعة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

سامي قمصان: لا أعذار أمام لاعبي الأهلي.. هدفنا الفوز على فيتا كلوب

إسلام مصطفى 11:37 م, الأحد, 14 مارس 21

بعد قرار الكاف.. الزمالك ينتظر الاجتماع الفني لمباراة الترجي لمعرفة موقف الجماهير

إسلام مصطفى 10:31 م, الأحد, 14 مارس 21

بعثة الترجي التونسي تصل مطار القاهرة لمواجهة الزمالك بدوري الأبطال

إسلام مصطفى 10:23 م, الأحد, 14 مارس 21

أسامة نبيه : هناك رغبة من لاعبي الزمالك للتأهل من دور المجموعات

إسلام مصطفى 10:15 م, الأحد, 14 مارس 21

بعد إصابته بكدمة.. الأهلي يوضح موقف محمد هاني من المشاركة أمام فيتا كلوب

إسلام مصطفى 9:35 م, الأحد, 14 مارس 21

اتحاد الكرة يهنئ هاني أبو ريدة بنجاحه في الفيفا بالتزكية

إسلام مصطفى 3:23 م, الجمعة, 12 مارس 21