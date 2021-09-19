مجموعة إنتيسا سان باولو تحصد جائزة أفضل بنك أوروبي في علاقات المستثمرين

حصدت مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية – المالكة لبنك الإسكندرية – جائزة “أفضل بنك في أوروبا” و”أفضل شركة إيطالية” من مؤسسة “Institutional Investor” الرائدة والمتخصصة في الأبحاث، وذلك في علاقات المحللين الماليين والمستثمرين ولجهود المجموعة في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2021.

وتسلمت مجموعة انتيسا سان باولو التقييم الذهبي من “Institutional Investor”، إلى جانب حصول إدارة المجموعة على العديد من الجوائز، حيث تسلم كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة انتيسا سان باولو جائزة “أفضل رئيس تنفيذي لبنك أوروبي” للمرة الرابعة.

كما تسلم ستيفانو ديل بونتا جائزة “أفضل مدير مالي”، وايضاً تم تصنيف ماركو ديلفراتي كأفضل متخصص في علاقات المستثمرين.

وتعد الجائزة نتاج جهود المجموعة، حيث تعد المؤسسة الإيطالية الوحيدة التي حصلت على التكريم، خاصة وسط التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الشركات حول العالم.

ورغم الصعوبات التي يواجهها الجميع، كانت المجموعة تركز على الحفاظ على أداء قوي، لتتمكن من تقديم خدماتها المتميزة لجميع شركائها في الاستثمار حول العالم.

وتستند تقييمات “Institutional Investor” على نتائج دراسات واستبيانات شاملة يتم إجراؤها من قبل 2000 محلل مالي ومستثمر يمثلون أكثر من 900 شركة. وكانت مجموعة انتيسا سان باولو قد حصدت جائزتي “أفضل بنك في غرب أوروبا” و”أفضل بنك في إيطاليا” خلال عام 2020 من مجلة ذا بانكر – فاينانشال تايمز العالمية، وهي المرة الاولي التي يحصل فيها بنك إيطالي على تلك الجوائز.