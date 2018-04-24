مجموعة إعمار للضيافة تعيد الرونق التاريخي لفندق العلمين

محمد العبار: "لن نقبل بأقل من المعايير العالمية الأرقى لعملائنا ولمشاريعنا في مصر" · مجموعة إعمار للضيافة: الفندق سينافس نظراءه من فنادق الشواطئ الأوروبية على البحر المتوسط بدور إبراهيم بدأت "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة…

محمد العبار: “لن نقبل بأقل من المعايير العالمية الأرقى لعملائنا ولمشاريعنا في مصر”

· مجموعة إعمار للضيافة: الفندق سينافس نظراءه من فنادق الشواطئ الأوروبية على البحر المتوسط

بدور إبراهيم

بدأت “مجموعة إعمار للضيافة”، التابعة لشركة “إعمار العقارية”، العمل فى تنفيذ خطة تسابق الزمن لتطوير فندق العلمين بمنطقة سيدي عبد الرحمن لإعادة الرونق التاريخي له ولإعادة افتتاحه مع واجهة عصرية خلابة هذا الصيف، ليتماشى مع موقعه الرائع على البحر المتوسط وقيمته التاريخية، وليصبح من أهم وأجمل فنادق الشاطئ العالمية من نوعها في المنطقة.



وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة “إعمار العقارية”: “لن نقبل بأقل من المعايير العالمية الأرقى لعملائنا ولمشاريعنا في مصر، وتطوير فندق العلمين هو مثال لعزمنا على تقديم منتج فندقي يوازي ويتفوق على ما نراه عالمياً. وسوف يكون الفندق نموذجاً لما سنقدمه مستقبلاً ليس في مراسي فقط، ولكن في جميع مشاريعنا في مصر”.

وسيكون فندق العلمين الجديد ضمن مجموعة فنادق تقوم “مجموعة إعمار للضيافة” بإدارتها في مراسي ومنها فندق “العنوان مراسي منتجع الجولف والسبا”، الذي بدأت “إعمار مصر” بإنشائه

ومن المتوقع أن يتم افتتاحه عام 2020 والذي يطل على ملاعب و بحيرات الجولف الخلابة، بالإضافة للفنادق المطلة على المارينا ومنها فندق “فيدا مراسي مارينا”، الذي سيضم غرفاً وشققاً فندقية، وفندق “العنوان منتجع شاطئ مراسي” من فئة الخمس نجوم والذي يطل على البحر مباشرة، بالإضافه لمجموعة أخرى من الفنادق سيتم الإعلان عنها لاحقاً والتي يبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 8 مليار جنيه.

وصرحت “مجموعة إعمار للضيافة” التابعة لإعمار العقارية ذات الخبره العالميه في المجال والتي تمتلك وتدير مجموعه من العلامات العالمية في مجال الضيافة والفنادق أن هذه النوعيه المميزة من الفنادق بالإضافه لما تقدمه مراسي من موقع فريد وخدمات راقيه تمثل جزءاً هاماً من خطتها لاجتذاب السياحة الفاخرة للمنطقه طوال العام، وأن فندق العلمين بتصميمه الجديد سينافس نظراءه من فنادق الشواطئ الأوروبية على البحر المتوسط.

وتقوم شركة اوراسكم للانشاءات المقاول العام للمشروع بتنفيذ أعمال التطوير التي صممت بالاستعانه بأكبر دور التصميم العالمية، ويجري العمل على قدم وساق من خلال 3000 مهندس وعامل في خلية عمل تمتد ليلاً ونهاراً ليتم تسليم الفندق والاحتفال بافتتاحه فى صيف 2018.

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