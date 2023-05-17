مجموعة «أيمن شاهين» تستثمر 20 مليون دولار في انتاج مشروبات « موسي» في مصر

أعلنت مجموعة شركات أيمن شاهين افتتاح وتشغيل أول مصنع لإنتاج مشروب الشعير “موسي” في مصر، باستثمارات تصل ل٢٠ مليون دولار،بالشراكة مع شركة كارلسبرج الدنماركية المالكة للعلامة التجارية موسي.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار، حيث يتم إنتاج مشروب الشعير “موسي” لأول مرة في مصر، باستثمارات مصرية بنسبة 100% وخبرة عالمية من شركة كارلسبرج الرائدة عالمياً في إنتاج المشروبات، من خلال مجموعة شركات أيمن شاهين.

أعرب أيمن شاهين، رئيس مجلس إدارة المجموعة سعادته بتشغيل أول مصنع لإنتاج مشروب موسي للشعير في مصر، وقال: “فخور بامتلاك مصر قدرات هائلة تمكنها من النهوض بالصناعات المحلية، تلك القدرات التي دفعتنا إلى افتتاح هذا المصنع الذي نعتمد فيه على أجهزة دقيقة وحديثة لضمان جودة المنتج النهائي، بما يُمكّننا من المساهمة الفعالة في دعم وتوطين التصنيع المحلي وتحقيق الاستدامة البيئية، خاصة وأننا نهتم بترشيد استهلاك الطاقة والمياه وعدم استخدام أي مواد كيميائية ملوثة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.”

وأشار إلى أن مصنع سبرينج التابع لمجموعة شركات أيمن شاهين يقع على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويعمل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية والمعايير البيئية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 30 ألف زجاجة في الساعة، مؤكداً أن عملية تعبئة وتغليف المشروب لا يتدخل فيها أي عنصر بشري، ولكنها تتم بواسطة أجهزة ومعدات معقمة، لافتاً إلى أن المصنع يضم معمل خاص للتأكد من سلامة العبوات، وأن جميع مراحل الإنتاج تخضع لإشراف كامل. كما أضاف أن المصنع سيساهم في توفير حوالي ٢٠٠ فرصة عمل.

وأوضح أن المنتج النهائي يمر بمرحلة فحص شاملة للتأكد من احتواء العبوة على الكمية المطلوبة من المشروب، وأنها مطابقة لكل الشروط والمعايير، مع مراعاة تعقيم الزجاجة من خلال تسخينها في درجة حرارة عالية ثم تبريدها وتجفيفها لضمان وصول المنتج إلى يد المستهلك بأعلى جودة.

وأضاف إن المصنع يحرص على دراسة احتياجات المستهلكين لتقديم نكهات مختلفة للمشروب تناسب جميع الأذواق، حيث يستهدف حجم مبيعات في السنة الأولى يصل إلى ١٣ مليون دولار، وتصدير ٢٥٪؜ من إنتاجية المصنع لمشروب موسي في هذه الفترة من مصر لدول العالم.