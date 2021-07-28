مجموعة «أولاد بدوى» تقتنص 19 ألف متر مخازن بسوهاج الجديدة

حصلت مجموعة أولاد بدوى، المالكة للعلامة التجارية «شاى العروسة»، على 19 ألف متر لإقامة عدة مخازن للمواد الغذائية بمدينة سوهاج الجديدة، فى إطار خطتها للتوسع فى محافظات الصعيد.

وقالت مصادر مقربة أن «أولاد بدوى» حصلت على الأراضى عبر إحدى شركاتها التابعة، وهى التيسير للتوزيع، وتم تحديد سعر المتر بقيمة 960 جنيهًا.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المجموعة تنفذ سياسة توسعية فى منطقة الصعيد، واتخذت من مدينة سوهاج الجديدة مركزاً لخدمة توسعاتها، تزامناً مع حصولها فى السابق على قطع أراضٍ أخرى لإنشاء مشروعات عقارية وترفيهية بمدينة سوهاج الجديدة، إضافة لتطوير أراض سكنية بنظام الكومباوند، واستحواذها على قطعة أرض مساحتها 250 فدانًا مخصصة لإنشاء مدينة متكاملة، وقطعتى أرض لإنشاء ناد رياضى ومول تجارى بالمدينة.

ونشرت «المال» منذ أيام دراسة أعدتها شركة كانتار Kantar العالمية للبيانات والاستشارات، أظهرت تصدر شاى العروسة قائمة المشروبات الأكثر اختيارًا فى مصر، للعام الثانى على التوالى.

وأكدت المصادر أن سوهاج الجديدة تلقى اهتماماً استثمارياً لافتاً لشراء قطع الأراضى المخصصة لنشاط مخازن فى المدينة للاستفادة من موقعها المتميز فى منطقة الصعيد، بخلاف السعر المغرى لطرح الأراضى، وتأكيداً لذلك حصلت شركة الصيادلة المتحدون على قطعة ارض مساحتها 10 آلاف متر لإنشاء مخزن.

وتابعت أن شركة ابن سينا فارما حصلت على أرض لإنشاء مخازن للأدوية بالمدينة، بعد دخولها فى تحالف مع إحدى شركات التصنيع الدوائى، كما حصلت محلات خبر زمان ومترو على أراض بمساحات تفوق 20 ألف متر لإنشاء مخازن مركزية لخدمة السلاسل التجارية للشركة فى منطقة الصعيد.

سالمان: 14 مطورًا عقاريًا يتنافسون على 7.5 فدان مخصصة للنشاط العمرانى بالمدينة

وفى سياق متصل، قال رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم طرح قطعة أرض مساحتها 7.5 فدان مخصصة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتقدم لها 14 شركة تطوير لشرائها، وتم تحديد سعر البيع بالدولار، وهو ما يؤكد ارتفاع تنافسية المدينة وجذبها لمزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن عدد المدارس الخاصة فى المدينة بلغ 17 مدرسة أبرزها المخصصة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بخلاف تحصيص نحو 4 قطع أراضٍ لإنشاء جامعات خاصة.

وقال إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة يستهدف تنفيذ أعمال بنية تحتية واستثمارات بقيمة 800 مليون جنيه فى العام المالى الحالى.

وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم (196) لسنة 2000 على مساحة 29516 فدانًا، ويتضمن المخطط العام للمدينة الكتلة القديمة بمساحة 2240 فدانًا، والتوسعات الشمالية الشرقية بواقع 1520 فدانًا والتوسعات الجنوبية 9900 فدان، وتشمل مناطق سكنية وخدمية وصناعية وتعليمية وترفيهية.

وتستهدف مدينة سوهاج الجديدة الوصول بعدد السكان إلى 790 ألف نسمة بحلول عام 2050.