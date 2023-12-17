مجموعة أورينت للتأمين تدرس التوسع فى أستراليا والسعودية

تدرس مجموعة أورينت للتأمين -إماراتية الجنسية- التوسع فى أستراليا والسعودية خلال الفترة المقبلة.

,قال عمر الأمين الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن شركته تدرس الدخول فى السوق الأسترالية عن طريق تأسيس شركة تكافل ،و فى حالة استكمال المشروع ستكون أورينت أول شركة تعمل فى نشاط التأمين التكافلى فى السوق الأسترالية.

المجموعة تعتبر مصر ثانى أهم سوق لها بعد الإمارات

وأضاف الأمين أن شركته تدرس كذلك تفعيل رخصتها التى حصلت عليها قبل جائحة كورونا لفتح فرع لها بالسوق السعودية، مشيرا إلى أن هذا الترخيص ما زال ساريا وجار استكمال إجراءات التواجد في المملكة.

وكشف أن السوق السعودية تشهد تطورا كبيرا في ظل النهضة الاقتصادية والمشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما أنها منفتحة على الاستثمارات الخارجية وتعمل على جذبها.

عمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين

وأوضح أن المجموعة تعتبر السوق المصرية ثانى أهم سوق لها بعد الإمارات، لافتا إلى أن ذراع المجموعة فى مصر نجحت فى مضاعفة أرباحها المتوقعة خلال عام 2023.

وأكد أن المجموعة نجحت في تحقيق 504 ملايين درهم إماراتى صافى أرباح خلال أول 9 شهور من عام 2023، متوقعا أن تبلغ 520 مليون جنيه بنهاية العام الجاري فيما تستهدف 600 مليون جنيه خلال سنة 2024.

وأشار إلى أن المجموعة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار أقساط حتى نهاية العام الجارى، لافتا إلى أنها تستحوذ على 34% من ارباح السوق الإماراتية للتأمين.

عن مجموعة أورينت للتأمين

ولفت إلى أن شركته تتواجد فى كل من الإمارات ومصر وسوريا وسريلانكا وكذلك تركيا وعمان والبحرين.

وأكد أن مؤسسة Standard &Poorsرفعت التصنيف الائتمانى لمجموعة أورينت للتأمين إلى +A بدلا من A ، مشيرا إلى حصول شركته على تصنيف +a من مؤسسة ستناندرد آند بورز AM Best العالمية.

أورينت للتأمين هى شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالية منذ أكتوبر 2006.

تركز على التأمين المتعدد، يقع مقر أورينت في دبي، وتم تأسيسها في يوليو 1980.