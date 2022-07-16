مجموعة «أليانز للتأمين» تنتهى من تسوية 80% من تعويضات العاصفة «بيرنت»

كشفت مجموعة “أليانز للتأمين” العالمية، أنه قد تم إغلاق ملف تعويضات تلف السيارات والمحتويات المنزلية بالكامل تقريبًا ، وفي حالة حدوث أضرار بالمبنى الخاص بخسائر العاصفة والمنخفض الجوى “بيرنت”، إذ تم الانتهاء من تسوية أكثر من 80% من التعويضات، مع وجود ما يقرب من 20% من المفقودين ، هنا يجب ألا ينسى المرء أن السيارة أو الأدوات المنزلية المدمرة أو المغسولة يمكن دفعها بسهولة كخسارة كاملة.

العاصفة بيرنت أودت بحياة 180 شخصا

في 14 يوليو 2021 ، دمرت عاصفة بيرنت للطقس منخفض الضغط أجزاءً من ألمانيا وبلجيكا وهولندا ، مما تسبب في كارثة غير مسبوقة أودت بحياة أكثر من 180 شخصًا، حيث دمر الفيضان قرى بأكملها، أكدت مجموعة “أليانز للتأمين” أنه بعد مرور عام ، لا تزال القرى تشبه موقع البناء ولا تزال تسوية المطالبات في بعض الحالات قيد الحل، لافتة إلى أن حجم الكارثة كان شديدًا ولا يمكن مقارنته بالأحداث الخطيرة الأخرى التي رأيناها هنا في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أليانز أنه بعد الكارثة مباشرة ، كان علينا التفكير بطريقة جديدة تمامًا، ففى المنطقة المتضررة بالإعصار فى ألمانيا، دمرت البنية التحتية ، انقطعت مناطق بأكملها ، بدون هاتف أو اتصال بالإنترنت، مما جعل من الصعب الوصول إلى عملاء الشركة وممثليها فى تلك المنطقة.

ولفتت إلى أنه في اليوم التالي ، قامت بتجميع مسؤولي تسوية المطالبات لديها من جميع أنحاء ألمانيا وإرسالهم إلى المناطق المتضررة، هنا أيضًا كان من المهم تسوية المطالبات بشكل سريع وغير معقد، فالبعض كانت منازلهم تضررت بشدة أو لم تعد قائمة على الإطلاق، لذلك بدأت الشركة في دفع مبلغ فوري يصل إلى 10000 يورو ضمن تعويضات لصالح العملاء المتضررين بشدة – دون الحاجة إلى تقديم أي دليل.

أليانز للتأمين تؤكد استعدادها لمواجهة الكوارث الطبيعية

وأكدت الشركة على استعدادها للكوارث الطبيعية الشديدة، لكن عاصفة بيرنت طرحت تحديات خاصة وأظهرت مدى الحاجة إلى تغيير أو تكييف عملياتها، من أجل اتخاذ قرارات سريعة ، أنشأت الشركة وحدة أزمات متعددة الوظائف.

وهنا ظهرت تساؤلات مع وجود مبنى متضرر أو مدمر، هل ينبغي وربما إعادة بنائه في نفس المكان؟ متى يتوفر تصريح البناء؟ يجب أولاً استعادة توصيلات الكهرباء والمياه وكذلك البنية التحتية العامة قبل التخطيط لمزيد من الخطوات، يستغرق التجفيف الكامل للمبنى شهورًا بشرط وجود كهرباء وجهاز تجفيف.