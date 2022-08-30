مجموعة أليانز للتأمين تحقق 81.2 مليار يورو إيرادات بالنصف الأول

حققت مجموعة أليانز للتأمين العالمية 81.2 مليار يورو إيرادات بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 75.7 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي وبمعدل نمو 7.2%.

أعلنت المجموعة أن هذه النتائج نتيجة لنمو نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات فى ظل تحسن الأسعار والاكتتاب، بجانب تحسن مؤشرات تأمينات الحياة والطبي التي استفادت من الاستحواذ على شركة “Aviva” بالسوق البولندية، كما شهدت القوائم ارتفاع عوائد الأصول الخاضعة لإدارة المجموعة.

أرباح أليانز تناهز 6.7 مليار يورو في 6 شهور

وكشفت أليانز العالمية عن تحقيقها 6.7 مليار يورو أرباح تشغيلية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2022 بمعدل نمو 1.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، أوضحت أن نمو الأرباح نتيجة للتطورات الإيجابية في دخل الاستثمار التشغيلي والارتفاع المتواضع في نتائج الاكتتاب في نشاط تأمين الممتلكات.

ولفتت إلى أن صافي دخل لامساهمين بلغ 2.3 مليار يورو خلال النصف الأول من العام مقابل 4.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام السابق، وأرجعت الشركة سبب الانخفاض إلى مخصص تم حجزه في الربع الأول.

وأشارت إلى أن نسبة رسملة الملاءة المالية بلغت 200% في نهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 199% في نهاية الربع الأول من العام نفسه، بما في ذلك تطبيق التدابير الانتقالية للمخصصات الفنية.