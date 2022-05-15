مجموعة «أليانز للتأمين» تحقق 44 مليار يورو إيرادات بنهاية الربع الأول

أعلنت مجموعة “أليانز للتأمين” العالمية عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.2٪ إلى 44 مليار يورو وذلك خلال الربع الأول من العام الحالى، استفاد نشاط تأمينات الممتلكات من ارتفاع الأسعار والقيمة، ساهمت المبيعات المتزايدة في الولايات المتحدة وألمانيا في نمو الإيرادات في نشاط تأمينات الحياة والطبى.

مجموعة أليانز للتأمين تحقق 3.2 مليار يورو ربح تشغيلى

وبلغت قيمة الربح التشغيلي للمجموعة 3.2 مليار يورو بنهاية الربع الأول من 2022 مقارنة بـ 3.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى ، بانخفاض 2.9% بسبب تضاعف التعويضات المتعلقة بالكوارث الطبيعية أربع مرات تقريبًا، مما أدى إلى انخفاض في نتيجة الاكتتاب في نشاط تأمينات الممتلكات.

وفى نشاط تأمينات الحياة والطبى، ظل الربح التشغيلي مستقرًا، بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 0.6 مليار يورو بانخفاض 78.1%، يعكس هذا الانخفاض تأثير مخصص إضافي قبل الضرائب بقيمة 1.9 مليار يورو يتعلق بإجراءات فرع المجموعة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي خفضت صافي دخل المجموعة في الربع الأول بمقدار 1.6 مليار يورو.

بلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين بالمجموعة 3.5٪ فى الربع الأول من 2022 مقابل 10.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، بلغ عائد السهم الأساسي 1.38 يورو مقابل 6.23 يورو بانخفاض 77.9 %، بلغت نسبة الملاءة المالية الثانية 199% في نهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ209% في نهاية الربع الرابع من عام 2021.

عن المجموعة

مجموعة أليانز هي واحدة من شركات التأمين الرائدة في العالم ومديري الأصول والتى لديها 126 مليون عميل من الأفراد والشركات في أكثر من 70 دولة، يستفيد عملاء الشركة من مجموعة واسعة من خدمات التأمين على الأفراد والشركات، بدءًا من التأمين على الممتلكات والتأمين على الحياة والتأمين الطبى، إذ تدير حوالي 767 مليار يورو نيابة عن عملاء التأمين علاوة على ذلك، يدير مديرا الأصول التابعين للمجموعة ما يقرب من 1.9 تريليون يورو من أصول الطرف الثالث.