مجموعة «أليانز» تخطط لرفع أقساطها السنوية إلى 8 مليارات جنيه فى 2027

تخطط مجموعة «أليانز للتأمين» مصر لرفع محفظة أقساطها المكتتبة خلال الخمس سنوات المقبلة، لتحقق 8 مليارات جنيه بحلول 2027، مقابل 3.6 مليار حاليا.

كشف أيمن حجازى، رئيس مجلس إدارة مجموعة أليانز بمصر، أنها تراهن على ذلك بعد تجديد تحالفها للتأمين المصرفى مع بنك مصر لمدة 5 سنوات.

وأضاف حجازى أن تجديد الاتفاقية مع بنك مصر يأتى فى إطار مرور 20 عاما من التحالف بين الكيانين فى نشاط التأمين على الحياة، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين مجموعة متنوعة من المنتجات، وتطوير آلية الخدمات التى توفرها لتلبية مختلف احتياجات عملاء البنك، والذى يمتلك أكثر من 350 فرعا فى كل أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية مجموعة أليانز نحو تعزيز تواجدها بالقطاع المصرفى المصرى ورفع الحصة السوقية لها، من خلال زيادة قاعدة عملائها، وضمان وصول حلولها التأمينية لمختلف الشرائح.

وكشف حجازى أن تجديد الشراكة يشمل إضافة خدمات ومنتجات تأمين الممتلكات ليتم تسويقها عبر فروع البنك بجانب برامج «الحياة».

من جانبه، أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن نجاح التحالف مع «أليانز» على مدار العشرين عامًا الماضية فى مجال التأمين على الحياة، يزيد من تفاؤله بالنتائج المتوقع تحقيقها فى الفترة المقبلة بعد تدشين خدمة «الممتلكات».

وأعرب الإتربى عن سعى بنك مصر لتعميق تحالفاته بغرض توسيع نطاق خدماته وتلبية احتياجات العملاء بما يدعم جهود تحقيق مبادرة الشمول المالى التى طرحها «المركزى» لدمج ومشاركة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات.