مجموعة أليانز تجدد تحالف التأمين المصرفى مع بنك مصر

أعلنت مجموعة شركات أليانز مصر، المتخصصة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية لمدة خمس سنوات مقبلة مع بنك مصر، أعرق البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وإضافة التأمين على الممتلكات، حيث استمرت الشراكة لمدة عشرين عامًا في مجال التأمين على الحياة. يهدف تجديد الشراكة إلى تقديم خدمات تأمينية شاملة لعملاء بنك مصر. جاء توقيع اتفاقية تجديد التعاون في استاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ، ألمانيا، بحضور قيادات كل من مجموعة أليانز العالمية وأليانز بمصر وبنك مصر.

أهداف الشراكة بين أليانز وبنك مصر

وتستهدف الاتفاقية، التي تأتي تزامناً الاحتفال بمرور عشرين عامًا من النجاح بين أليانز بمصر وبنك مصر في مجال التأمين على الحياة، إلى تدشين مجموعة متنوعة من منتجات التأمين، وتطوير آلية الخدمات التي توفرها الشركة لتلبية مختلف احتياجات عملاء البنك تحت سقف واحد، وذلك في أكثر من 350 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

كما أن تجديد التعاون سيضاعف محفظة أعمال الشركة، ففي حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 3.6 مليار جنيه، ستعمل الشركة في غضون السنوات الخمسة المقبلة على إستهداف 8 مليار جنيه أقساط مكتتبة.

خلال الحفل، كشف أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، عن سعادته بتجديد الشراكة الأستراتيجية مع بنك مصر، معربا عن تطلع شركته لمواصلة النجاحات التي شهدناها على مدار العشرين عامًا الماضية في مجال التأمين على الحياة مع أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وأضاف حجازى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتة المجموعة نحو تعزيز تواجدها بالقطاع المصرفي المصري وزيادة الحصة السوقية للشركة من خلال زيادة قاعدة عملائها وضمان وصول حلولها التأمينية الى مختلف الشرائح عبر قنوات التوزيع المتنوعة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال نظام “التأمين البنكي”.

وأشار إلى قيام شركته من خلال تجديد الشراكة بتوسيع مجالات العمل مع بنك مصر تحت سقف واحد داخل فروع البنك ليشمل خدمات التأمين على الحياة والممتلكات، وذلك لضمان إجراءات مرنة وميسرة على العملاء تضمن لهم تجربة استثنائية، بما يساهم في دعم القطاع المالي في مصر، تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.

ومن جانبه، قال محمد محمود الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن النجاحات التي تم تحقيقها سويًا مع شركة أليانز على مدار العشرين عامًا الماضية في مجال التأمين على الحياة، الأمر الذي يزيد من تفاؤله بالنتائج المتوقع تحقيقها في الفترة المقبلة بعد تدشين خدمة التأمين على الممتلكات.

بنك مصر يسعى إلى توسيع خدماته المصرفية

وأعرب الأتربى عن سعى بنك مصر إلى تعميق تحالفاته بغرض توسيع نطاق خدماته المصرفية وغير المصرفية بهدف تلبية كافة احتياجات عملائه عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وخدماته الإلكترونية المتميزة، الأمر الذي يدعم جهود تحقيق مبادرة الشمول المالي التي طرحها البنك المركزي المصري عبر دمج ومشاركة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات.

يذكر أن الشراكة الأستراتيجية بين أليانز بمصر وبنك مصر قد بدأت عام 2002 في مجال التأمين على الحياة فقط، لتشهد العديد من النجاحات عبر حلول تأمينية متنوعة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاء، في حين تتعاون أليانز بمصر مع 7 بنوك مختلفة تساهم في زيادة انتشارها في كل أنحاء مصر عبر منافذ ترويج تضمن تجربة خدمة عملاء متميزة.

حول مجموعة شركات أليانز بمصر

“أليانز” هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.