مجموعة أكسفورد تثنى على قانون الاستثمار الجديد: إنجاز هام لمصر

يقضي على البيروقراطية ويقدم حزمة متنوعة من الحوافز المال- خاص: أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال العالمية، بقانون الاستثمار المصرى الجديد، وقالت إنه انجاز هام ضمن الجهود التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاقتصاد الكلي والاستثمار. وأوضحت المجموعة في تقرير لها، أن مصر تبدأ في الأشهر ال



يقضي على البيروقراطية ويقدم حزمة متنوعة من الحوافز



المال- خاص:

أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال العالمية، بقانون الاستثمار المصرى الجديد، وقالت إنه انجاز هام ضمن الجهود التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاقتصاد الكلي والاستثمار.

وأوضحت المجموعة في تقرير لها، أن مصر تبدأ في الأشهر المقبلة تطبيق قانون الاستثمار الذي طال انتظاره لتحقيق زياده في النمو، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون بعد أشهر من المناقشات في ١ يونيو ٢٠١٧، حتى يتم البدء في تنفيذه مع بداية أغسطس المقبل، ويقر القانون حزمة من الإصلاحات الجذرية للقضاء على البيروقراطية، وتقديم حزمة متنوعة من الحوافز لجذب المستثمرين.

وذكر تقرير المجموعة أن من أهم ما استحدثه القانون هو إنشاء مركز لخدمات المستثمرين، بهدف تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين، من خلال استصدار جميع التراخيص وإنهاء جميع الإجراءات من خلال المركز، وفي ذات الوقت جاري العامل على إطلاق نظام التأسيس الإلكتروني للشركات، ليتم إنهاء جميع إجراءات التأسيس في ٢٤ ساعه فقط، وتتولى مكاتب الاعتماد تقديم كل الدعم اللازم للمستثمر، من خلال مراجعة المستندات، واستصدار التراخيص.

وأشار التقرير إلي أن من أهم خطوات تبسيط الإجراءات استحداث الرخصة الذهبية الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى، والتي تساهم في دعم الاقتصادي المصري، وبموجبها يحق لرئيس مجلس الوزراء إصدار موافقة واحدة تتضمن تخصيص الأرض اللازمة للمشروع، وكافة التراخيص التي يحتاجها المستثمر لتنفيذ المشروع فورا، وقد نجحت تلك الإصلاحات في تقليل العبء الذي كان يواجهه المستثمرون في التعامل مع العديد من الجهات، وهو ما أدى إلى تحسين تصنيف مصر في “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر عن البنك الدولى عام 2017، حيث قفزت مصر بالفعل 31 مكانا.

وذكر التقرير أن القانون الجديد قدم أيضا حوافز ضريبية لجذب المستثمرين، مثل الإعفاء لمدة خمس سنوات من رسوم الدمغة على جميع عقود التأسيس، وكذلك عقود المرافق والتأجير العقاري الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ويقدم القانون اعفاءات ضريبية بنسبة ٣٠٪‏ في مختلف المحافظات تصل إلى ٥٠ ٪‏ في المحافظات الأكثر احتياجا، والتي سيتم تحديدها بموجب اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها قبل أغسطس ٢٠١٧، وبموجب الإطار القانوني الجديد، يحتفظ مجلس الوزراء بالحق في منح المزيد من الحوافز، بما في ذلك تخصيص الأراضي لكل حالة على حدة، وفقا لشروط محددة.

وقالت المذكرة إن القانون نص على عدد من الضمانات الأخرى للحفاظ على حقوق المستثمرين، مثل حماية المشروع من الحجز، وإلغاء الترخيص وسيسمح للمستثمرين بالاستعانة بموظفين أجانب بنسبة تصل إلى 10٪ من القوى العاملة، ممكن أن تزيد إلى ٢٠٪‏ فقط لاحقا، كما يحتفظ بحق منح المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية، إذا اعتبر ذلك ضروريا من الناحية الاقتصادية – مما يسمح لهم، على سبيل المثال، بتحويل الأرباح إلى الخارج، أو استيراد السلع دون التسجيل كمستورد.

وأضاف التقرير أن تلك الجهود قد حظيت بدعم كبير من جميع الشركاء، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، وقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6.9 مليار دولار في السنة المالية 2015/2016، مقابل 6.4 مليار دولار في السنة المالية 2014/2015، وهو أعلى مستوى سجل منذ ثورة يناير 2011، ويرجع هذا الارتفاع جزئيا إلى استمرار تدفق الاستثمارات في مجال النفط والغاز، وبينما يعتبر المستثمرون قطاع الطاقة بالفعل منظما ومستقرا، فإن قانون الاستثمار الجديد ينبغي أن يفتح قطاعات أخرى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد قالت فى مارس، إن الحكومة تهدف إلى جذب 10 مليار دولار أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر في العام المقبل.