مجموعة أكسفورد: الإصلاح الاقتصادى يعيد الأمل للتصنيع المصرى

"مارس وكوكاكولا تسعيا إلى توسعة ومضاعفة استثماراتهما فى مصر تعويم الجنيه أعطى الفرصة لتقليل الاستيراد والاعتماد على الخامات المحلية توقعات بأن تصبح القاهرة قاعدة تصدير لكثير من الشركات متعددة الجنسيات بالشرق الأوسطمحمد سالم: أشار تقرير صادر من مجموعة أكسفورد الاقتصادية ا

“مارس وكوكاكولا تسعيا إلى توسعة ومضاعفة استثماراتهما فى مصر

تعويم الجنيه أعطى الفرصة لتقليل الاستيراد والاعتماد على الخامات المحلية

توقعات بأن تصبح القاهرة قاعدة تصدير لكثير من الشركات متعددة الجنسيات بالشرق الأوسط



محمد سالم:

أشار تقرير صادر من مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، إلى أن شركات دولية عديدة قد أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها فى مصر ، واستخدام مصر كمنصة تصنيع إقليمية ، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال الأشهر الماضية.

على سبيل المثال ، أعلنت شركة مارس (المنتجة لشيكولاتة مارس “Mars” وغيرها من الحلويات) عن خططها لاستثمار ما يقرب من 42 مليون دولار فى مصر خلال العام ونصف المقبلين، وذلك بجعل إنتاجها فى مصر يصل إلى 80% بزيادة 30% عن معدله الحالى.. وكانت الشركة قد قامت فى منتصف 2013 بتوسيع خط إنتاجها فى مصر بتكلفة بلغت 83 مليون دولار تقريباً.

ولا يقتصر الأمر على مارس وحدها ، فقد أعلنت عديد من الشركات العالمية عن خططها للتوسعة .. منها شركة يونيليفر إيجيبت Unilever Egypt الذى أعلن مديرها الإقليمى فى مصر أشرف البكرى، فى أبريل الماضى أن تعويم الجنيه قد شجع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها فى مصر، وأن هذه القرارات الجريئة قد جعلت مصر بحق مركز تصدير إقليمى.

وأعلن أيمن خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة ” GE ” العالمية عن خطة الشركة لمضاعفة استثماراتها خلال هذا العام ، مشيراً إلى أن مصر سوق ضخم جداً يحتاج إلى مشروعات كبرى واستثمارات فى مجالات الصحة والطاقة والكهرباء وهو ما تقوم به شركته.

وأشار تقرير “أكسفورد” إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التى حدثت فى بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو (الموسع) ، هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصرى المتمثلة فى كبر حجم السوق، والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الإستراتيجى لمصر.

وأوضح التقرير الذى أصدرته أكسفودر إلى نتائج مسح (استطلاع) تم إجراؤه فى مصر مؤخراً على المديرين التنفيذين، ورؤساء مجلس إدارات الشركات، وأوضحت الدراسة أن أربعة أخماس (80%) المديرين الذين تم مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصرى، ونحو فرص النمو والتوسع فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى وقوانين الاستثمار الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من صعوبة قرار التعويم، فإنه قد أدى إلى نتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة ، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى ، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع.

وأشاد تقرير أكسفورد بالتعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، فى تمرير هذا القانون الذى يضم عديداً من التيسيرات للمستثمرين ، منها “الرخصة الذهبية” التى بمقتضاها يعطى رئيس الوزارء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بجميع أنشطته فى مصر دون حاجة إلى موافقات إضافية.

ومن المتوقع ، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار الجديد ، أن ترتفع حصة الصناعة فى الناتج القومى المحلى GDP لتصل إلى 25% بحلول عام 2020 (وهى تبلغ حاليا 16% تقريباً) ، كذلك فمن المتوقع خلق ما يقارب 3 ملايين فرصة عمل إضافية خلال هذه السنوات الثلاث المقبل.

واختتم التقرير الصادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، بإعرابها عن تفاؤلها من مستقبل الاقتصاد المصرى ، ومن قدرته على الانطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة القادمة.

