مجموعة أغذية: نتائج أعمال الربع الأول من 2023 تسجل نموا قويا ومربحا

أعلنت مجموعة أغذية العاملة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط اليوم عن نتائجها للربع الأول للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023 .

وتضمنت المؤشرات المالية ارتفاع صافي إيرادات مجموعة أغذية بنسبة 12.3٪ على أساس سنوي إلى 1.18 مليار درهم إماراتي ، جاء النمو المحقق بدعم من ارتفاع في الأسعار بنسبة 6٪ ونمو في الحجم بنسبة 6٪ بعدما أتاح لنا التنويع المتزايد عبر أعمالنا ، حسب العلامة التجارية والتنويع الجغرافي ، تحسين مزيج المنتجات وقنوات البيع على مدى الربع.

بلغ نمو إيرادات المجموعة ، باستثناء تأثير تحديات العملة في مصر، 22.9٪ على أساس سنوي.

نمو في الإيرادات على أساس المقارنة بالمثل (LFL) بما يشمل أعمال أبو عوف في السنة السابقة بنسبة 4.5٪

لغ نمو الإيرادات على أساس المقارنة بالمثل ، بما في ذلك أبو عوف في الفترة المماثلة السابقة ، 4.5٪ على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي أو 20.3٪ على أساس سنوي باستثناء تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري ، مع نمو من خانتين في قطاعات المنتجات الزراعية والوجبات الخفيفة، ونمو في قطاع البروتين 24٪ باستثناء تأثير العملة، والنمو المتوسط من خانة واحدة في المياه والغذاء.

نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين قبل الإيرادات بنسبة 18.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 188.0 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 31.7٪ على أساس سنوي باستثناء التأثير السلبي الناجم عن انخفاض قيمة الجنيه المصري. كان النمو مدفوعًا بالنمو القوي في ربحية الوجبات الخفيفة والمياه، ووفورات الحجم في الانتاج والتوزيع وانضباط التكلفة المستمر.

ارتفاع صافي الربح 6.5٪ إلى 97 مليون درهم ما يعكس ارتفاع معدلات الفائدة وتحديات العملة في مصر

ارتفع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للمجموعة 89 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 15.9٪، مع توسع الهامش عبر قطاعات المياه والغذاء (+ 340نقطة أساس) ، الوجبات الخفيفة ( +92 نقطة أساس) والبروتين (+39 نقطة أساس) معادلة تمامًا لضغط الهوامش المرتبط بالسلع الزراعية (-228 نقطة أساس) .

ارتفع صافي أرباح أغذية بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي إلى 97مليون درهم إماراتي ، مع تراجع هامش صافي الربح 44 نقطة أساس. كان السبب وراء تراجع الهامش هو الزيادة في مصاريف التمويل على أساس سنوي (صافي الربح / تأثير الهامش 20- مليون درهم / 168- نقطة أساس) وانخفاض قيمة العملة في مصر (11- مليون درهم / -97 نقطة أساس).

ميزانية عمومية قوية

حافظت الميزانية العمومية على قوتها حيث بلغ النقد وما في يعادله 0.7 مليار درهم إماراتي بعد سداد ديون قبل استحقاقها بقيمة 257 مليون درهم إماراتي في الربع الأول. يبلغ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.9 مرة (صافي الدين 1.2 مليار درهم إماراتي) انخفاضًا من 2.3 مرة في ديسمبر 2022.

إحراز تقدم جيد خلال هذا الربع في توسيع قدرات وكفاءات المجموعة

الاستفادة من المنصة المصرية لمجموعة أغذية: تعد مصر سوقًا مهمًا من الناحية الإستراتيجية لأغذية ، ليس فقط من حيث الخصائص الاجتماعية والديموغرافية المواتية طويلة الأجل والطلب الهيكلي على البروتين والوجبات الخفيفة ومنتجات القهوة، ولكن بشكل متزايد كمركز تصنيع للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية ، والاستفادة من السعة منخفضة التكلفة في منشآتنا المستثمرة جيدًا.

خلال هذا الربع ، عززنا مواردنا التي تركز على التصدير وشهدنا بالفعل تقدمًا مشجعًا من خلال أحجام خدمات الطعام الجديدة في جميع أنحاء المنطقة وكذلك طلبات المنتجات القائمة على المصادر النباتية في الأسواق الدولية الجديدة.

تعزيز القدرات الداخلية والاستفادة من الكفاءات لتعزيز النمو في المستقبل

تقوم أبو عوف الآن، آخر استحواذات مجموعة أغذية، ببيع منتجات تاج التمور و بي إم بي من خلال قنواتها المحلية في مصر، وهي تبحث حاليًا عن فرص لزيادة تصدير منتجاتها من القهوة والمكسرات ذات العلامات التجارية الممتازة.

الاستثمار في الابتكار: الابتكار هو شريان الحياة لأغذية ويلعب دورًا حيويًا في رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في أن نكون شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وخارجها بحلول عام 2025.

باستثناء تحديات العملة في مصر ارتفاع صافي الإيرادات 23٪

كجزء من مشاريع الابتكار القوي لدينا ، أطلقنا أول زجاجة مياه مصنوعة محليًا بنسبة 100٪ من مادة rPet في أبريل.

في قسم الوجبات الخفيفة ، تم تعزيز مكاسب الحصة السوقية في تجارة التجزئة في الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعات الهدايا المبتكرة الجديدة وتنسيقات المنتجات والتعبئة ذات القيمة المضافة في أعمال التمور لدينا (تمور الشوكولاتة وعبوات الوجبات الخفيفة وأكياس التمر)

وتواصل أبو عوف تنويع محفظتها للوجبات الخفيفة لتلبية الطلب القوي على الوجبات الخفيفة الصحية.

آلان سميث

تقدم مستمر في خطة الاستدامة

لقد أحرزنا تقدمًا مستمرًا عبر الركائز الأربع لأجندة الاستدامة لدينا ، حيث خفضنا نسبة استخدام المياه وانبعاثات الغازات الدفيئة بحسب المعيار الثاني GHG بنسبة 2.6٪ و 4.3٪ على التوالي ، واستهلاك الكهرباء بنسبة 1.3٪.

بعد التغييرات التشريعية الأخيرة ، التزمنا أيضًا بإطلاق منتجات rPET ، لنكون إحدى الشركتين التي لديها التزامات تعاقدية مع Veolia لمصنع إعادة تدوير PET المخطط له في الإمارات العربية المتحدة.

نمو قوي في قطاع الوجبات الخفيفة وربحية قطاع المياه وانضباط جيد في التكلفة

تقدمنا في خارطة الطريق الرقمية الخاصة بنا: تهدف خارطة الطريق الرقمية الخاصة بنا التي تمتد على مدار 5 سنوات إلى تحويل مجموعة أغذية من شركة قائمة على المنتجات إلى شركة قائمة على البيانات تركز على المستهلك

وواصلنا إحراز تقدم جيد في الربع من خلال تعيينات رقمية وتقنية جديدة و إنشاء مراكز خبرة SAP و Oracleلتنسيق العمليات والبيانات، و برنامج ولاء جديد في خدمة توصيل المياه للمنازل وتجديد تركيزنا على تقديم أفضل تجربة لعملاء أغذية رقميًا بخلاف شراكة جديدة مع Microsoft لتقديم أحدث برنامج لإدارة علاقات العملاء CRM و مركز الاتصال الخاص به.

وقال خليفة سلطان السويدي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: “إن الزخم المستمر لأغذية في الربع الأول من هذا العام ، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة ، هو دليل على قيادتها التقدمية والتنفيذ السلس لاستراتيجيتها لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وخارجها.

إنني على ثقة من أن مجموعة أغذية ستستمر في خلق قيمة لجميع شركائها على المدى القريب والبعيد بينما تواصل رحلتها “، وفقاً لبيان صحفى من الشركة.

وأضاف آلان سميث ، الرئيس التنفيذي للمجموعة ، قائلاً: “إن نمونا القوي والمربح في الربع الأول عبر كل من الأعمال التجارية القديمة والمكتسبة ، على الرغم من استمرار تحديات التضخم وأسعار صرف العملات الأجنبية ، هو نتيجة للجهود الدؤوبة ومرونة جميع زملائنا في جميع أنحاء المجموعة. أنا فخور جدًا بالتقدم الذي نحرزه

وبالنيابة عن الفريق القيادي لأغذية، أود أن أعرب عن خالص شكري على دعمهم وتفانيهم المستمر. نواصل التركيز والعمل بمرونة، وأنا واثق من ثبات مسار النمو طويل الأجل لأعمالنا”

مجموعة أغذية

تندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم “أغذية”. وتعد شركة تابعة لـ “القابضة” (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك أصولاً في كل من دولة الإمارات ، والسعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة

وتملك عدة منتجات فى قطاعات الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية “ألبين”، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)

الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و”بي.إم.بي”،مجموعة عوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (نبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).